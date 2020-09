Dax Index – Bullen kontern

Das Ende der Sommermonate, das Ende der Sommerferien und die Rückkehr in die Schule machten den September zu einem wichtigen Börsenmonat. Nach dem amerikanischen Labour Day am 07.September kehren die großen Fondsmanager an ihren Arbeitsplatz zurück und beginnen mit dem finalem Check des Portfolios vor dem Jahresende. Eine Art Frühjahrsputz. Seit 1950 ist der September der Monat mit der schlechtesten Performance des Jahres für den Dow-Jones-Index, den S&P 500 und den Nasdaq-Index.

Die starken Kräfte in einem Wahljahr tragen wenig dazu bei, die schwache Gesamtleistung vom September zu verbessern. Die Börsenperformance im September hat sich in Wahljahren zwar leicht verbessert, aber sie ist immer noch fast durchweg negativ.Wie sich der September in diesem bereits verückten Jahr 2020 zeigt bleibt spannend.

Dax Kurs

Der deutsche Leitindex Dax ist nach dem gestrigen Rücksetzer deutlich fester in den Handel heutigen gestartet.Der Abverkauf erreichte gestern das 50 % Retracement bei 12.924 Punkten. Zu heutigen Eröffnung wurde dann auch wieder die 13.000 Punkte Marke zurückerobert.

Germany 30 Index Chart

Im Germany 30 Index Chart erkennt man im 15min-Chart deutlich die Korrektur der vergangenen Tage. Anleger fragen sich, ob mit dem Erreichen des 50 % Retracement diese lethargische Phase

nun bald vorbei sein könnte.

Quelle: CMC Markets Plattform,15min-Chart, 01.09.20

Die heutige Handelseröffnung macht zunächst Mut. Nach dem direkten Anstieg bis auf 13.130 Punkte, kam die kalte Dusche und der Germany 30 Index fiel auf das 61,8 % Retracement bei 12.990 Punkten zurück. Für den weiteren Tagesverlauf sollten die Bullen versuchen den Bereich von 12.990 bis 12.960 Punkten zu verteidigen, da bei einem Unterschreiten dieser Zone ein neues Verlaufstief droht und ein Abrutschten in Richtung 12.850 möglich wird.

Quelle: CMC Markets Plattform, 5min-Chart, 01.09.20

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

