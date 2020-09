Apple vermochte es gestern auf der Keynote nicht, neuen Enthusiasmus bei den Anlegern zu entfachen. Vielleicht kann Facebook heute abend mit Facebook Connect um 19 Uhr diese Dynamik bringen. Offensichtlich scheinen sich Tesla-Anleger angesichts des Kursanstiegs um 25% in dieser Woche auf den Battery Day in der kommenden Woche zu freuen. Spätestens aber schon heute um 20 Uhr oder 20:30 Uhr dürfte Bewegung in den Gesamtmarkt kommen. Die Anleger scheinen geduldig abzuwarten, was die Fed heut Abend beschließen wird.

Auch die EZB hatte sich letzte Woche vor der Fed-Sitzung dieser Woche zurückgehalten. Die Fed könnte ihr Anleihekaufprogramm überprüfen und versprechen, dass die Zinsen für längere Zeit auf einem tiefen Niveau belassen werden. Anleger wollen wissen, was der jüngste Strategieschwenk der Fed zu bedeuten hat. Auch wenn keine konkreten Anpassungen der Geldpolitik erwartet werden könnte es also durchaus neue Impulse insbesondere während der Pressekonferenz von Jerome Powell geben.

Es fehlt bei den Tech-Aktien nur ein richtig schwacher Tag und wir könnten dann Trendwendeformationen aktivieren. Das ist die Gefahr der heutigen Sitzung der Fed. Eine enttäuschte Reaktion der Märkte könnte direkt eine mehrtägige Korrektur bei Aktien auslösen, weil die Märkte direkt auf zentralen Unterstützungsniveaus verharren.

Die Welthandelsorganisation hat außerdem festgestellt, dass Strafzölle der USA gegen China gegen weltweit geltende Handelsregeln verstoßen. Dabei geht es um Strafzölle, die im Jahr 2018 auf Güter im Umfang von 200 Milliarden USD verhängt wurden, die von China in die USA verkauft werden. Seither hat die US-Regierung Strafzölle auf weitere 400 Milliarden USD an Gütern verhängt. Die USA betonen nach der Urteilsverkündung, dass diese Maßnahmen notwendig seien um die unfairen Handelspraktiken Chinas einzudämmen. Ob es also zu einer Zurücknahme der Strafzölle unter der Präsidentschaft von Donald Trump kommen wird, ist fraglich.

Heutige Trading-Events

14:30 Uhr erscheinen heute die US-Einzelhandelsumsätze. Um 19 Uhr findet heute Facebook Connect statt. Hier könnten Neuigkeiten zu der VR-Brille Oculus Quest und weitere Produktinnovationen von Facebook vorgestellt werden. Heute steht um 20 Uhr außerdem die Zinsentscheidung der Fed an, um 20:30 Uhr die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell. Wird das Event die Fantasie bei Tech-Aktien wieder anheizen? Oder gibt es eine Enttäuschung? Achten Sie in dieser Zeit bitte auf mögliche volatile Ausschläge in den Märkten und bereiten Sie sich entsprechend auf diese Trading-Events vor.

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD. Hier erhalten Sie einführende Grundlagen zu den gezeigten 123-Mustern.

Germany 30: Charttechnischer Tagesausblick

Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg nach oben, dessen Fähigkeit, ein neues Hoch auszubilden oder dessen Unvermögen, dies zu tun, darüber entscheiden könnte, ob die Korrektur der letzten Woche der Beginn einer Trendwende war, oder nicht. Ab jetzt gilt es das Kräftemessen der unterschiedlich gelagerten Interessen im Hinblick zu beobachten. Damit ist die Situation zu gestern unverändert. In der laufenden Woche könnte es einen neuen Angriff auf die Bewegungshochs der vergangenen Woche geben. Es könnte zu einer Entladung des bullischen Druckaufbaus kommen, der nach Verteidigen der Unterstützung bei 12757 Punkten entstand. Deren Bruch ohne neues Hoch könnte nach wie vor ein 123-Top aktivieren. Ansonsten geht es nun um das letztwöchige Hoch bei 13462 Punkten.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Germany 30 Vierstundenchart: Abwarten ist angesagt

Der Vierstundenchart wurde versucht, ein 123-Top zu aktivieren, was vergangene Woche ein zweites Mal abgelehnt wurde. Überzeugte Käufer sind bei 12904 Punkten eingestiegen. Wir sind nach der Entladung des aufgestauten Kaufdrucks und durch Eindeckungen von Leerverkäufern auch über den Punkt 2 des vermeintlichen 123-Tops bei 12128 Punkten angestiegen. Darüber besteht die Chance für einen Test des Bewegungshochs von 13462 Punkten, darunter droht ein erneuter Test von 12904 Punkten. Über 13462 Punkten wäre das 123-Top, das nie richtig aktiviert wurde, vollends deaktiviert.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

13128 + 12904

sowie diese möglichen Widerstände:

13462 + 13664

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Zu unserer Live-Besprechung des Tagesausblicks laden wir Sie herzlich ein. Den Livestream "Börsenbuffet" können Sie hier starten.

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



