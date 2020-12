Curevac Aktie mit Höhenflug

Der zweite deutsche Impfstoff Hoffnung Curevac präsentierte gestern frische Quartalszahlen. Die Zahlen können sich für solch junges Unternehmen sehen lassen, auch wenn die hohen Forschungskosten für einen Quartalsverlust von 37 Millionen Euro sorgten. Die Curevac Aktie notiert dadurch vorbörslich fast 5 % tiefer. Der gestrige Höhenflug, als die Aktie mit über 22 % im Plus schloss, scheint zunächst gestoppt.

Curevac Aktie weiter im Höhenflug

Für Anleger des Biotechunternehmens CureVac wurde es zum Wochenstart spannend: Erstmals seit dem Börsengang im September öffnete der Konzern seine Bücher. Die Umsätze beliefen sich dabei auf 5,2 Millionen Euro bzw. 42,8 Millionen Euro für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2020, was einem Anstieg um 4,1 Millionen Euro bzw. 32,2 Millionen Euro oder 371 % bzw. 304 % gegenüber 1,1 Millionen Euro bzw. 10,6 Millionen Euro für die gleichen Zeiträume im Jahr 2019 entspricht.

Die liquiden Mittel stiegen von 30,7 Millionen Euro zum 31. Dezember 2019 auf 892,4 Millionen Euro zum 30. September 2020, hauptsächlich aufgrund der 559,3 Millionen Euro, die im Rahmen der Privatinvestition von der Bundesrepublik im Juli 2020 aufgebracht wurden, zusammen mit 192,9 Millionen Euro an Erlösen, aus dem Börsengang von CureVac an der Nasdaq im August 2020 und 100 Millionen Euro aus der gleichzeitigen Privatplatzierung an Dietmar Hopp im August 2020 sowie der 120 Millionen Euro nicht rückzahlbaren Vorauszahlung von Glakso-Smith-Kline.

Impfstoff kommt voran

Die am 2. November 2020 vorgelegten Studienergebnisse zu den aktuellen Impfstoff-Forschungen kommen ebenfalls gut voran. Die bekanntgegebenen Interimsdaten zeigen, dass der Impfstoff mit dem Namen CVnCoV in allen geprüften Dosisstufen zwischen 2 und 12µg gut verträglich ist und hohe bindende und neutralisierende Antikörperlevel induziert. Zudem wurden Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung festgestellt. Die Qualität der Immunantwort entspricht der bei genesenen COVID-19-Patienten beobachteten Immunantwort und ist vergleichbar mit einer natürlichen COVID-19-Ansteckung.

Curevac geht davon aus in den nächsten Wochen mit der nächsten Studienphase beginnen zu können.

Wie könnte es mit der Curevac Aktie weitergehen?

Mit den ermutigenden Daten sprang die Curevac Aktie in den letzten 2 Wochen deutlich nach oben. Im Chart galt der Bereich zwischen 56,59 und 59,15 USD als Widerstandsbereich. Dieser Bereich wurde am 12. November hinter sich gelassen und mit dem neuen Allzeithoch kamen die neuen Käufer wieder auf. Doch auch die Curavac Aktie erreicht demnächst die ersten Extensionsziele dieser Aufwärtsbewegung. Bei 111,70 USD liegt das 161,8 Extensionslevel. Darüber wäre zwar Platz bis in den Bereich von 154,16 USD allerdings gilt es hier auch mögliche Umkehrpunkte zu beachten. Erste Unterstützungsbereich ist die 97,03 USD und das Hoch vom 16. November bei 85 USD.

