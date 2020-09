Jim Cramer ist vielen Tradern ein Begriff. Die Ikone der CNBC-Sendung "Mad Money" ist für viele das Gesicht der Wall Street. Der ehemalige Hedgefonds-Manager hält sich auch mit konkreten Empfehlungen für Aktien nicht zurück. In der "Blitzrunde" seiner Sendung können Zuschauer Wunschanalysen äußern und in dieser Woche ging es um die Beyond Meat Aktie, die in den Augen von Cramer zu unrecht als zu hoch bewertet verteufelt wird.

„Das ist eine dieser High-Multiple-Aktien, von denen wir erwarten, dass sie fallen werden, aber gleichzeitig gefällt mir das Geschäft sehr gut. Sagen wir einfach, es ist eine gute Firma, aber Sie müssen bereit sein, etwas Schmerz zu ertragen, wenn Sie es jetzt kaufen möchten", sagt Cramer auf die Wunschanalyse eines Zuschauers, der per Telefon in die Sendung geschaltet wurde. „Ich denke, dass [CEO Dan Rosensweig] einen großartigen Job macht. Die Aktie fiel, weil sie sich selbst voraus war. Sehr wenige Leute erwarteten, dass die Zahlen so gut sein würden."

Beyond Meat Aktien-CFD: Was sagt der Chart?

Tatsächlich stemmt sich der Beyond Meat Aktien CFD gegen die Verkäufer. Bei 136,35 USD war im Herbst 2019 ein 123-Top entstanden und nun weigert sich die Beyond Meat Aktie seit Wochen, erneut unter diesem Kurslevel zu schließen. Damit erzeugt sie einen möglichen bullischen Druckaufbau. Nun geht es darum, möglichst ein höheres Hoch über 167,15 USD auszubilden, um die Gefahr eines kleinen 123-Tops zu beenden, das mit einem Tagesschlusskurs unter 125,02 USD immer noch entstehen könnte. Damit wäre das gesamte Kursgeschehen in diesem Sommer lediglich eine Bestätigung des größeren 123-Tops, was eine Korrektur bis 72,49 USD mit sich bringen könnte. Alternativ könnte ein höheres Hoch und ein Vermeiden von Schlusskursen unter 136,35 USD zu einem bullischen Druckaufbau und einem Anstieg in der Aktie führen.



Beyond Meat Aktien CFD, 1 Kerze = 1 Woche, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.