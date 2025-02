Cloudflare Aktie explodiert: Ist Cloudflare setzt auf DeepSeek-ähnliche KI-Vorteile

Cloudflare hat im vierten Quartal 2024 erneut beeindruckende finanzielle und operative Ergebnisse erzielt und dabei seine Innovationskraft sowie die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden Vertriebsstrategie unter Beweis gestellt. Während die Umsatzzahlen und wichtige Kennzahlen wie Kundenzuwachs und Bruttomargen deutlich über den Erwartungen lagen, sorgten strukturelle Herausforderungen in den Investitionsausgaben sowie technologische Entwicklungen im KI-Bereich – angeführt von Erkenntnissen, die an Open-Source-Modelle wie DeepSeek erinnern – für spannende Diskussionen in der Q&A-Session der Bilanzpressekonferenz. Der Erfolg dieser Maßnahmen spiegelte sich auch im vorbörslichen Kursanstieg der Aktie um 9,7 % wider.

Finanzielle Highlights und starke operative Ergebnisse

Im vierten Quartal 2024 erreichte Cloudflare einen Gesamtumsatz von 459,9 Millionen US-Dollar – ein beeindruckender Anstieg von 27 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg bei der Gewinnung von Großkunden: Das Unternehmen verzeichnete 3.497 große Kunden (Definiert als Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben), was ebenfalls einem Wachstum von 27 % entspricht. Die Umsatzanteile dieser Großkunden stiegen auf 69 % an, was die zunehmende Bedeutung strategischer Partnerschaften unterstreicht. Zudem verbesserte sich die dollarbasierte Nettoretention auf 111 %, und die Bruttomarge lag konstant bei 77,6 % – ein Wert, der deutlich über dem langfristigen Zielbereich liegt. Ein weiterer positiver Indikator ist das operative Ergebnis von 67,2 Millionen US-Dollar, das einer operativen Marge von 14,6 % entspricht, sowie der freie Cashflow von 47,8 Millionen US-Dollar im Quartal.

Kundengewinnung, große Verträge und Marktpositionierung

Cloudflare konnte in Q4 bedeutende Kundenverträge abschließen, die das Vertrauen in das gesamte Plattformangebot unterstreichen. Ein Fortune-100-Technologieunternehmen sicherte sich einen Fünfjahresvertrag über 20 Millionen US-Dollar, der den flächendeckenden Einsatz aller Cloudflare-Produkte vorsieht. Weitere wichtige Abschlüsse betrafen einen führenden KI-Konzern, der seine Beziehung mit einem 13,5-Millionen-Dollar-Vertrag ausbaute, einen globalen Einzelhändler mit einem 10,8-Millionen-Dollar-Deal und einen großen US-Investmentfonds, der einen Drei-Jahres-Vertrag über 4 Millionen US-Dollar im SASE-Bereich abschloss. Diese Verträge belegen, dass Cloudflare als strategischer Partner wahrgenommen wird – besonders in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit der Netzwerkarchitektur.

Bahnbrechende KI-Innovationen und Fortschritte bei der KI-Inferenz

Ein zentraler Schwerpunkt der Q4-Präsentation lag auf den wegweisenden Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Cloudflare hebt in seiner Positionierung als "KI-Unternehmen" hervor, dass seine Plattform in vier wesentliche KI-Bereiche investiert. Zunächst verbessert KI die internen Geschäftsprozesse, indem sie Effizienzsteigerungen und Automatisierung ermöglicht. Besonders im Bereich der Sicherheitslösungen erkennt Cloudflare mithilfe von maschinellem Lernen regelmäßig Bedrohungen, die von keinem Menschen entdeckt werden könnten.

Der zweite Bereich betrifft die intelligente Erweiterung der eigenen Sicherheits- und Performance-Produkte: KI macht diese Systeme "smarter" und leistungsfähiger. Die dritte und für Cloudflare besonders herausragende Gelegenheit liegt in der Nutzung der Cloudflare Workers-Plattform für KI-Inferenz und den Aufbau von KI-Agenten. Dabei zeigt Cloudflare, dass sein serverloses Modell – bei dem Kunden nur für tatsächlich genutzte Rechenleistung zahlen – einen erheblichen Kostenvorteil bietet. So berichtete CEO Matthew Prince, dass Kunden im Vergleich zu Hyperscalern, bei denen durchschnittliche GPU-Auslastungen oft nur im einstelligen Bereich liegen, bei Cloudflare Spitzenauslastungen von bis zu 70 % erreichen. Dies führt zu einer signifikanten Steigerung der Preisleistung: Kunden können etwa siebenmal mehr Arbeit aus einem investierten Dollar herausholen. Zudem hat Cloudflare KI Gateway eingeführt, das in einigen Fällen eine bis zu 10-fache Verbesserung der Preisperformance erzielt, indem Anfragen direkt aus dem Cache bedient werden.

Der vierte KI-Bereich umfasst strategische Partnerschaften: Viele führende KI-Unternehmen und eine große Anzahl von Content-Erstellern zählen zu den Kunden von Cloudflare. Diese breite Kundenbasis ermöglicht es, zukünftige Geschäftsmodelle im Zeitalter einer KI-getriebenen Weblandschaft zu gestalten und innovative Lösungen zu entwickeln, die weit über reine Sicherheitsanwendungen hinausgehen. Besonders bemerkenswert ist dabei der Vergleich zu DeepSeek: Während DeepSeek durch Optimierungen in der KI-Schulung beeindruckt, demonstriert Cloudflare, wie ähnlich optimierte Inferenzprozesse zu niedrigeren Kosten und schnelleren Reaktionszeiten führen können – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Umfassende Go-to-Market-Transformation und Vertriebsoptimierung

Ein weiterer zentraler Punkt der Bilanzpressekonferenz war die umfassende Optimierung der Vertriebsorganisation. Unter der Leitung von Mark Anderson, dem President of Revenue bei Cloudflare, konnte das Unternehmen die Sales-Produktivität über fünf aufeinanderfolgende Quartale hinweg im zweistelligen Bereich steigern. Die Anzahl der "ramped" Account Executives stieg um 10 Prozentpunkte, wobei über 80 % der neuen Vertriebsmitarbeiter in der Enterprise-Sparte eingestellt wurden – ein Anstieg von 84 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verstärkung der Vertriebsorganisation hat dazu geführt, dass 80 % des vollständigen Jahresplans für 2025 bereits von erfahrenen Vertriebsmitarbeitern abgedeckt werden, was dem Unternehmen eine solide Grundlage für weiteres Wachstum bietet.

Einblicke in strategische Partnerschaften und innovative Produkte

Während der Q&A-Session wurden von Analysten zahlreiche Fragen zu strategischen Themen gestellt. So berichtete ein Analyst von einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem Fortune-100-Unternehmen, das Cloudflare als strategischen Partner für die Implementierung einer Multi-Cloud-Sicherheitslösung gewählt hat. Ein weiterer Analyst hob hervor, dass der Ausbau des Pool-of-Funds-Modells – ein innovativer Ansatz, bei dem Kunden einen festen Vertrag abschließen, um Zugang zur gesamten Cloudflare-Plattform zu erhalten – zu einer signifikanten Verbesserung der Umsatzprognosen führt. CFO Thomas Seifert wies darauf hin, dass diese Verträge als langfristige, nachhaltige Einnahmequelle angesehen werden, da sie in der Regel ratierlich über das Jahr verteilt in den Umsatz einfließen.

Starke Ergebnisse, optimierte Effizienz und beeindruckende Marktdynamik

Die finanzielle Performance im Q4 zeigte, dass Cloudflare nicht nur in der Lage ist, seine Umsätze signifikant zu steigern, sondern auch operative Effizienzgewinne zu realisieren. Die Bruttomarge lag bei 77,6 %, und das operative Ergebnis erreichte 67,2 Millionen US-Dollar, was einer operativen Marge von 14,6 % entspricht. Die Gesamtzahl der zahlenden Kunden stieg auf 237.700, während die Zahl der Großkunden – solche, die über 1 Million US-Dollar ausgeben – neue Rekordwerte erreichte. Diese starken Kundendaten untermauern, dass Cloudflare als Anbieter einer umfassenden und einheitlichen Netzwerkplattform wahrgenommen wird.

Marktrelevanz und Ausblick: Warum die Aktie vorbörslich um 9,7 % steigt

Die beeindruckenden Ergebnisse und die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Initiativen führten dazu, dass die Cloudflare-Aktie vorbörslich um 9,7 % steigt. Investoren reagierten positiv auf die solide Umsatzsteigerung, die Erhöhung der Kundenzahl und die beeindruckenden Fortschritte in den Bereichen KI-Inferenz und Vertriebseffizienz. Die optimierten go-to-market-Strategien, die signifikanten Vertragsabschlüsse und die vielversprechende Pipeline für 2025 signalisieren, dass Cloudflare auf einem guten Weg ist, seine Marktposition weiter auszubauen und langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Ausblick und strategische Ziele für 2025

Cloudflare blickt optimistisch auf das kommende Jahr. Die Umsatzprognosen für Q1 2025 liegen zwischen 468 und 469 Millionen US-Dollar, während für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 25 % erwartet wird. Das Unternehmen plant, die Investitionen in den Ausbau der Netzwerk-Kapazitäten – insbesondere im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach KI-Inferenz – weiter zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Effizienzsteigerungen durch verbesserte Nutzung der Cloudflare Workers-Plattform und optimierte Vertriebsprozesse zu höheren Margen führen. Die strategische Priorität liegt darin, den Wettbewerbsvorteil durch kontinuierliche Innovationen, technologische Optimierungen und eine starke Kundenorientierung weiter auszubauen.



