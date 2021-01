CD Projekt Aktie – Aussichtsreich trotz PR-Desaster?

CD Projekt, am besten bekannt für das Computerspiel „The Witcher“, erlebte im Dezember 2020 ein Marketingfiasko erster Güte. Der in Warschau ansässige Spiele-Entwickler ist vor allem für das 2015 erschienene "The Witcher 3“-Spiel bekannt, das Teil einer Franchise ist, die sogar in einer Netflix-Serie sogar verfilmt wurde. Das neue Spiel von CD-Projekt mit dem Namen Cyberpunk 2077, spielt in der Zukunft und enthält Keanu Reeves als Spielfigur. Der Aktienkurs fiel nach den bekanntgewordenen Problemen um über 40 % und Investoren sorgen sich um die einstige Wachstumsstory. Eine Achterbahnfahrt vom Feinsten.

Was macht die CD Projekt Aktie?

Eigentlich hätte das Spiel Cyberpunk die Kassen von CD-Project ordentlich klingen lassen sollen. Bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung hatte das Unternehmen bereits mehr als 8 Millionen Vorbestellungen für das Spiel eingesammelt. Endlich sollte die Kosten und die acht Jahre lange Entwicklung an dem Sci-Fi-Rollenspiel belohnt werden. Leider sorgten nach technischen Pannen und Bugs im Spiel für Ernüchterung. Der japanische Tech-Gigant Sony Corporation ließ nach zunehmenden Problemen, das Spiel aus dem PlayStation Store entfernen. CD-Projekt reagierte ebenfalls auf die Beschwerden und erstattet den Kunden den Kaufpreis. Das attraktive Weihnachtsgeschäft ließ das Management von CD-Projekt eine falsche Entscheidung treffen und die voreilige Veröffentlichung des Spiels wurde zum Desaster. Das Spiel Cyberpunk genießt jedoch weiterhin beste Kritiken. Das Spiel ist fesselnd, die Vertonung ist erstklassig und die Präsentation ist Weltklasse. Hier wurde bis ins letzte Detail gearbeitet und nachgedacht. Trotz des Missgeschicks hat CD Projekt insgesamt mehr richtig als falsch gemacht.

Wie könnte sich die CD Projekt Aktie weiter entwickeln?

Nach den fatalen Ereignissen im Dezember wurde im Tageschart der CD Projekt Aktie ein Doppel-Top ausgelöst, nachdem der Kurs unter den Bereich von 325 PLN gefallen war. Das potenzielle Ziel dieser Formation ist bei ca. 195 PLN zu finden. Gleichzeitig stellt der Bereich bei 200 PLN, dass Corona-Tief aus dem März 2020 dar.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 11.01.21



Im kurzfristigen Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass in der vergangenen Woche ein neues Verlaufstief ausgebildet wurde. Dieses Tief könnte sogar den Abschluss des Abverkaufs darstellen. Als Alternative wird sogar eine Rally in Richtung 300 bis 335 PLN den Abwärtstrend zunächst nicht beenden, sodass es weiterhin zu einem Abverkauf in Richtung 195 PLN kommen könnte, um die Bodenbildung abzuschließen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 11.01.21

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.