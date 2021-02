BP Aktie – Schwaches Quartal,aber die Aktie lebt

Der britische Ölkonzern BP hat heute mit der Vorlage seiner Quartalszahlen deutlich gezeigt, dass sich der Ölmarkt zwar erholt aber noch weit entfernt von der Vor-Corona-Zeit ist. Die Coronakrise brockt BP einen deutlichen Milliardenverlust für das Gesamtjahr 2020 ein. Insgesamt bleibt ein Verlust von fast 6 Milliarden Dollar stehen. Ein Hoffnungsschimmer ist aber das letzte 4. Quartal. Hier schaffte es der Ölmulti wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Dies gibt Hoffnung, dass auch die eingeleitete Transformation des Konzerns gelingen kann, die im Sommer des vergangenen Jahres beschlossen wurde.

BP mit schwierigem Jahr

BP lieferte mit den Jahres- und Quartalszahlen einmal mehr den Beweis dafür, dass „Big Oil“ gerade erst begonnen hat, die Wunden des historischen Einbruchs des Ölpreises im vergangenen Jahr zu heilen.

„Das war ein herausforderndes Ende des Jahres 2020", sagte BP-Chef Bernard Looney bei der Vorstellung der Zahlen. Mit der Corona-Pandemie war die Ölnachfrage im März 2020 weltweit eingebrochen und der Rohölpreis stark gefallen. Der operative Cashflow bleibt weiter sehr schwach und kann nicht an frühere Zeiten anknüpfen. Weiter fürchtet der BP-Manager, dass es zu einer Erhöhung Nettoverschuldung im ersten Quartal kommen könnte. Die Erwartungen der Aktionäre auf bessere Ausschüttungen und eine höhere Dividende werden wahrscheinlich unerhört bleiben.

Ölmarkt in der Krise

Die größten Energieproduzenten der westlichen Welt sollten eigentlich mit Rückenwind durch stärkere Rohstoffpreise in die Gewinnsaison des vierten Quartals segeln, aber der Fehlschlag von BP und der überraschende Verlust von Chevron in der vergangenen Woche zeigen die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Gewinne blieben hinter den Erwartungen zurück, vor allem wegen schwacher Kraftstoffverkäufe und Raffineriemargen.

BP konnte zwar im 4. Quartal einen bescheidenen Gewinn erzielen, der jedoch nur einen Bruchteil des typischen Niveaus vor der Pandemie ausmachte. Der bereinigte Nettogewinn von BP lag im 4. Quartal bei 115 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 2,57 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und nur eine leichte Verbesserung gegenüber den vorangegangenen drei Monaten. Das Unternehmen verfehlte damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 440 Millionen Dollar. Die Reaktion der BP-Aktien Aktien fielen dementsprechend negativ aus. Die BP Aktie notiert zu Mittagszeit in London 3,2 % unter des Vortagesschlusskurses.

Ohne Übertreibung kann man von einem schwierigen Quartal für BP sprechen. Mit der Erholung der Rohölpreise und den Raffineriemargen, die durch die Einführung des Impfstoffs Covid-19 und die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Aufschwung angekurbelt wurden, hatten die Investoren erwartet, dass ein düsteres Jahr mit einer positiveren Note enden würde. Ein gewisser Optimismus war bereits eingepreist, da die Aktien von BP und seiner Konkurrenten seit November 2020 von ihren Tiefpunkten teilweise über 50 % an Wert zu legen konnten.

Zur US-Eröffnung wird außerdem noch Exxon Mobil seine Quartalszahlen vorlegen.

Wie könnte es mit der BP Aktie weitergehen?

Mitte November kam es in der BP Aktien zu einem Reversal, als das vorherige Tief bei Coronatief bei 221 Pence von der Unterseite nach oben zurückerobert werden konnte. Dieses Level ist nun für den weiteren Verlauf der BP-Aktie sehr wichtig. Der Anstieg über 65 % auf 308 Pence wird nun korrigiert und erreicht einen wichtigen Unterstützungsbereich. Solange der BP Aktienkurs über 221 Pence liegt, lässt sich das laufende Retracement beobachten, um die Anstiegssequenz fortzusetzen. Der erste markante Widerstand über den Wochen- und Tageschart liegt am Hochpunkt von Mai 2020 bei 375 Pence. Unter 221 Pence droht dagegen ein weiterer Abverkauf auf das Oktobertief bei 188 Pence.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 02.02.21

