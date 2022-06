Das neueste Interview auf dem BörsenRadio.

Der DAX hat die Chance zur Bodenbildung, "wenn wir über diese 14.600 drüber gehen sollten am Ende einer Woche, dann hätten wir tatsächlich Wochenkerzenchart eine Bodenbildung". S&P 500: "Die Anleger wollen von der Fed hören, dass sie es nicht so ernst meint mit dem zügigen Zinswendekurs. Das wäre der Startschuss für eine furiose Rallye. Aber S&P hat erst mal eine Korrektur gemacht. Das wichtige Level ist die 4.221 Punktemarke." Armdrücken bei Apple: Warren Buffett vs Michael Burry. "Hier steht es 1:0 für Buffett". Armdrücken bei Tesla: Elons Musk vs Bill Gates. "Hier steht es 1:0 für Musk."