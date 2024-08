Bitcoin wird zum Wahlthema in den USA - Geht’s jetzt zum Allzeithoch?

Die Einführung von Spot-ETFs war bereits ein wichtiger Impuls für die Akzeptanz des Bitcoin, woraufhin viele, vor allem institutionelle Anleger, ihre Position zu Bitcoin stark überdacht haben. Ähnlich könnte es laufen, wenn jetzt die Vereinigten Staaten als Land hinter einer Idee stehen, die auch weltweit Nachbeben auslösen kann. Die Aussagen von Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz 2024 lassen die Krypto-Community bereits von einer nächsten Hausse-Phase träumen.

Trump: „Bitcoin-Reserve“ für die USA

Trumps Kommentare an diesem Wochenende könnten auch als ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte, der amerikanischen Geldpolitik und möglicherweise als ein Tag in die Geschichtsbücher eingehen, an dem auch die letzten Zweifel an der Nachhaltigkeit von Bitcoin verflogen sind. Der Republikaner versprach, dass die US-Regierung im Fall seiner Wiederwahl alle Bitcoin-Bestände der USA behalten und eine „strategische, nationale Bitcoin-Reserve“ anlegen würde. Der derzeitige Bestand wird auf 210.000 Bitcoin geschätzt, etwa ein Prozent des Gesamtbestands, die größtenteils von Cyberkriminellen beschlagnahmt wurden. Aufgrund der eher konträren und damit restriktiven Meinung der Demokraten zum Bitcoin ist jetzt ein neues Wahlkampfthema gefunden.

Dagegen war die Bitcoin ETF-Einführung nichts

Wie man es auch dreht und wendet, diese Nachrichten sind positiv für den Bitcoin. Die Idee von Bitcoin als Reserve-Asset war schon immer der heilige Gral für die Fangemeinde und Trumps Rede hat die Idee eines Bitcoin-„Standards“ wieder auf die Agenda gebracht. Dass ein ehemaliger und potenzieller US-Präsident die Kryptowährung als strategische Reserve für das Land befürwortet, ist damit auch um ein Vielfaches bedeutsamer als die Einführung eines Spot-ETFs an der Wall Street. Denn es beschleunigt die Akzeptanz von Bitcoin, unabhängig davon, ob Trump zum nächsten Präsidenten gewählt wird oder nicht.

100.000 Dollar beim Bitcoin nicht mehr unrealistisch

Die Korrektur, in der sich der Bitcoin seit Anfang März befindet und die teilweise einen Kursrutsch von über 27 Prozent auslöste, könnte mit einem Anstieg über die 72.000-Dollar-Marke enden und einen weiteren Anstieg in Richtung 85.000 und dann der Schallmauer von 100.000 US-Dollar auslösen. Die positiven Schlagzeilen und die sich gerade potenziell massiv verbessernden Rahmenbedingungen würden ein solches Szenario natürlich unterstützen. Auf der anderen Seite könnte ein Unterschreiten des Juli-Tiefs bei rund 53.500 Dollar einen weiteren Abverkauf in Richtung 48.000 Dollar auslösen.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



