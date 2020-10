BioNTech Aktie – Gelingt der Ausbruch?

Die BioNTech Aktie sprang zu Wochenbeginn deutlich nach oben und erreichte den Widerstandsbereich um die 80,40 USD Marke. Erfreulich war, dass sich Pfizer und BioNTech den Zulassungsprozess für ihren Impfstoff-Kandidaten offiziell beantragt haben. Die Forschungspartner scheinen sehr optimistisch in Bezug ihre bisherigen Ergebnisse zu sein.

Nach dem steilen Anstieg zu Wochenbeginn kam es gestern zu Gewinnmitnahmen und einer leichten Abkühlung. Der Leiter des Impfstoffprogramms Operation Warp Speed der US-Regierung, Moncef Slaoui, sagte, er erwarte im Zeitraum von November bis Dezember Daten aus klinischen Studien der Phase 3 für mehrere Coronavirus-Impfstoffe. BNT162b2, der von Pfizer und BioNTech entwickelte Impfstoff und mRNA-1273 aus Modernas Laboren, werden dabei in der ersten Runde sein.

Das ist eine leichte zeitliche Verzögerung gegenüber den Projektionen, die die Unternehmen für den frühesten Zeitpunkt, zu dem die Daten verfügbar sein könnten, abgegeben haben. Pfizer und BioNTech haben gesagt, dass sie bereits Ende dieses Monats über Daten verfügen könnten. Das Management von Moderna hat darauf hingewiesen, dass sie Daten um Thanksgiving herum verfügbar sein werden. Je nachdem, wann die Daten im November oder Dezember erscheinen, könnte die Verzögerung natürlich nur eine Frage von wenigen Tagen sein. Nicht nur die Welt, sondern auch die Börsen warten gespannt auf die ersten Ergebnisse.

In dieser Woche erreichte die BioNTech Aktie den Widerstandsbereich bei 80,40 USD. Dieser Widerstandsbereich reicht bis zum Hoch am 28 Juli bei 90,39 USD. Seit dem Tiefpunkt am 4. September stellt sich die Frage, ob der laufende Anstieg korrektiv (3-wellig) oder impulsiv läuft. Sollte die BioNTech Aktien den Widerstandsbereich und das Hoch aus dem Juli überschreiten, wäre der Weg für eine neue Rallyphase in Richtung 120 USD frei. Sollte die BioNTech Aktie jedoch am Widerstandsbereich scheitern und später unter die 60 USD fallen, wäre ein weiterer Abverkauf in Richtung 54 und 44 USD möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4H-Chart, 08.10.20

