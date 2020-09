Die Ballard Aktie profitiert von der News, dass Chinas Regierung eine neue offizielle Politik ankündigte. Sie soll die Einführung von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen in ausgewählten Regionen in China unterstützen.

"Mit dem Ziel, bis 2030 eine Million Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge auf Chinas Straßen zu haben schafft diese neue Brennstoffzellenrichtlinie einen Rahmen für die schrittweise Einführung von FCEVs", sagte Randy MacEwen, der CEO von Ballard gestern anlässlich der Verkündung der Richtlinie. "Wir glauben, dass diese neue Richtlinie die strategische Bedeutung zeigt, die China FCEVs sowohl aus Sicht der Dekarbonisierung als auch aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie beimisst. Die neue Regelung ist genau so ausgestaltet, das sie das Joint Venture Weichai-Ballard in der Provinz Shandong und dessen jährliche Produktionskapazität nutzt. Wir glauben, dass das Joint Venture Weichai-Ballard gut positioniert ist, um eine führende Plattform für Brennstoffzellenaggregate und -module in China zu werden - dem weltweit größten Markt für Nutzfahrzeuge und Busse."

Die Ballard Aktie, die seit dem Hoch am 9. Juli bei 21,60 USD um zwischenzeitlich 41% auf 12,69 USD gefallen war, erholte sich gestern gegen den allgemeinen Markttrend und stieg auf 16,25 USD.

Ballard Aktie steigt gegen den Markttrend#

Die Ballard Power Aktie ist gestern gegen den Markttrend angestiegen. Unter 17,36 USD ist allerdings ein 123-Trendwendeformation aktiv. Dieses Kurslevel ist ein möglicher Widerstand. Darüber könnte sich die technische Situation aufhellen. Darunter bleibt das 123-Top intakt. Mögliche, daraus ableitbare Abwä rtsziele liegen bei den eingezeichneten Fibonacci-Preiserweiterungen.



Ballard Aktie, Quelle: CMC Markets

Betont werden muss jedoch, dass im Zuge der jüngsten Kurserholung ein neues 123-Tief entstanden ist, das über 14,47 USD intakt ist.



Ballard Aktie, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.