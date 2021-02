American Lithium Aktie - Lithiumnachfrage weiterhin sehr hoch

Lithium Batterien sind für den Wandel von konventionell betriebenen Autos hin zu EV- Fahrzeugen von großer Bedeutung für die Automobilindustrie. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres gab Tesla eine Kooperation mit dem Lithiumproduzenten Piedmont Lithium bekannt. Beide Unternehmen einigten sich damals auf einen Versorgungsvertrag für die nächsten 10 Jahre, sowie Lieferung von etwa einem Drittel der kompletten Lithiumproduktion des Start-ups an Tesla.

Lithium Versorgung gefährdet?

Die große Frage lautet aktuell, ob die Lithiumproduzenten in der Lage sein werden genügend Minen und Verarbeitungsanlagen einzurichten, um die Nachfrage in der Zukunft zu befriedigen.

Wenn die derzeitigen Wachstumstrends intakt bleiben, könnte es eng werden. Von 2016 bis 2018 betrugen die Wachstumsraten für lithium-ionenbetriebene Personenkraftwagen 49 % gegenüber 1 % für traditionelle Autos. Bis 2025 sollen bereits 10 % der weltweiten Personenkraftwagen mit Lithium-Ionen-Batterien angetrieben werden. 2050 soll eine Marktdurchdringung von 58 % erreicht werden.

Senkung der Batteriekosten

Um einen kompletten Durchbruch von EV-Fahrzeugen zu bekommen, müssen die Kosten für die Batteriepakete sinken, da je nach Metallmischung zwischen 20 und 30 % der Kosten eines Elektroautos auf die Batterie entfallen. Lithium hat einen konstanten Anteil zwischen 11 und 12 % der Masse in einer Lithium-Ionen-Batterie. Seit 2010 sind die durchschnittlichen Preise für Lithium-Ionen-Batteriepacks bereits um 87 % gesunken. Die Preise könnten bis 2024 um weitere 30 % sinken, was den Wettbewerb zum herkömmlichen Verbrennungsmotor weiter verbessern würde.

Der Lithiummarkt ist jetzt überversorgt, aber ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage könnte sich bereits 2022 einstellen.

American Lithium rüstet sich mit einer Übernahme

American Lithium Corp., ein wichtiges Unternehmen aus dem Lithium Sektor, gab vor einigen Tagen die Übernahme von Plateau Energy Metals Inc. bekannt. Damit will man sein Standbein in der Branche ausbauen, da die globale Energiewende die Nachfrage nach dem Batteriematerial in die Höhe schnellen lässt.

American Lithium übernahm alle Aktien von Plateau Energy Metals mit einem Aufschlag von 72% auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs von Plateau. Der Wert des Deals zwischen den beiden kanadischen Small-Cap-Explorationsunternehmen liegt in etwa im Bereich von 120 Millionen kanadischen Dollar.

American Lithium ist vor allem an Plateaus Falchani-Lithium-Projekt in Peru interessiert und plant, die Uran-Aktivitäten des Unternehmens auszugliedern. Somit könnte sich weiteres Kapital und klare Fokusierung auf Lithium erschließen, wobei weitere Details folgen werden, sobald die Transaktion abgeschlossen ist.

Die Transaktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem große Lithiumproduzenten wie Albemarle Corp. SQM und Lithium Americas sich ebenfalls neues Kapital beschaffen, um die Förderung des weichen, silbrig-weißen Metalls zu erweitern, das ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge ist. Die Lithiumpreise stiegen 2018 auf ein Rekordniveau, bevor sie in einer Flut eines Überangebotes stark unter Druck geraten sind. In den letzten Monaten stabilisierte sich der Markt, da die Nachfrage die Produktion einholte und die Pandemie-Schocks nachließen. Experten sehen auch in diesem Jahr ein knappes Lithiumangebot und erwarten, dass die Preise zusammen mit dem weltweiten Batterieverbrauch steigen werden.

Haben Lithium Aktien noch Potenzial?

Lithium wird derzeit nicht als Rohstoff an einer Börse gehandelt, sodass ein direktes Investment in den Lithiumpreis nicht möglich ist. Bevor sich Anleger zu sehr auf den Lithiumtrend einlassen sollten sie sich mit den Eigenschaften des Lithiummarktes auseinandersetzen. Einzelaktien mögen lukrativ sein, bergen aber auch ein höheres Risiko. Der Global X Lithium & Battery Tech ETF, ist ein ETF, der versucht die Performance des Solactive Global Lithium Index nachzuverfolgen und abzubilden. Der ETF hat den Vorteil, dass er breiter aufgestellt ist, als bei einem Investment in eine Einzelaktie. Die Performance seit dem Corona-Tief im März 2020 ist außergewöhnlich gut. Mittlerweile hat sich der Kurs des besagten ETFs verdreifacht. Die Entwicklungen in diesem Sektor bleiben spannend.

