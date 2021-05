AMC Aktie – Wird jetzt alles besser?

AMC Entertainment hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 mehr als eine halbe Milliarde Dollar verloren. Es gibt aber auch Hoffnung, dass es fortan besser wird, da fast alle seine US-Kinos wiedereröffnet wurden.

1. Quartal als Tiefpunkt?

AMC meldete am Donnerstag nachbörslich seine Quartalszahlen für das erste Quartal. Dabei meldete das Unternehmen einen Verlust von 567,2 Millionen Dollar oder 1,42 Dollar pro Aktie. Obwohl dies eine enorme Summe ist, stellt der Quartalsverlust eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von mehr als 2 Milliarden Dollar im gleichen Quartal vor einem Jahr dar. Der Umsatz in diesem Quartal belief sich auf 148,3 Millionen Dollar gegenüber 941,5 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020.

Damals war der Verlust hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame Wertminderungen zurückzuführen, da die Kinokette ihre Immobilien neu bewertete, als die Pandemie Schließungen auf der ganzen Welt erzwang.

Wird es bald wieder besser?

Für AMC-Investoren waren diesmal nicht nur die Quartalszahlen wichtig, sondern der vor der Firma liegende Weg. Der Vorstandsvorsitzende Adam Aron erläuterte in der Telefonkonferenz des Unternehmens einige der Erfolge, die AMC bisher durch die Wiedereröffnung erzielt hat. Wie bei einer Oscar-Dankesrede dankte er dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump für die Operation Warp Speed, dem aktuellen Präsidenten Biden für die schnelle Einführung von Impfstoffen und dem CEO von Pfizer sowie den Hollywood-Studios.

AMC war das „ein oder andere Mal innerhalb der letzten Monate und Wochen kurz davor, kein Geld mehr zu haben", gab Aron zu. AMC gab am Donnerstag bekannt, dass 589 seiner 593 US-Kinos und 110 der 357 internationalen Kinos, die das Unternehmen verpachtet oder in Partnerschaft mit anderen betreibt, bis Ende April in irgendeiner Form wiedereröffnet wurden. "Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft.“

In den vergangenen 13 Monaten hat AMC rund 2,9 Milliarden Dollar an Bruttoerlösen aus neuem Fremd- und Eigenkapital aufgebracht, rund 1,2 Milliarden Dollar an Zugeständnissen von Kreditgebern und Vermietern gesichert, mehr als 150 Millionen Dollar an Unterstützung von europäischen Regierungen erhalten und mehr als 80 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Vermögenswerten erzielt wie es in der Mitteilung des Unternehmens hieß. Zusammengenommen hat AMC durch die Umsetzung einer Vielzahl von Kapitalmaßnahmen, den bisherigen Verlauf der Pandemie überstanden.

Mittlerweile ist die Kriegskasse von AMC üppig gefüllt. AMC hat Stand 31.03.21 813 Millionen Dollar an Barreserven, im Vergleich zu 308 Millionen im Vergleich zum letzten Jahr.

Zwischen April 2020 und Januar 2021 gab es viele Experten die sicher waren, dass AMC zusammenbrechen würde, was aber nicht passiert ist. Mittlerweile äußern sich die Analysten etwas positiver.

"Wir glauben, dass das Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügt, um mit einer geringen Auslastung mindestens bis zum dritten Quartal zu überleben, nachdem die meisten der ertragsstärksten Kinos wieder geöffnet haben", schrieben die Analysten von Wedbush am Donnerstag. "Wir denken, dass die Nachfrage nach Kinoinhalten hoch ist und viele hochwertige Inhalte auf das Publikum warten."

Wie könnte es für die AMC Aktie weitergehen?

Nach dem Short-Squeeze Anfang Februar auf fast 20 USD ist die AMC Aktie deutlich zurückgekommen. Der AMC Aktienkurs ist sogar wieder auf die Ausbruchsmarke bei 7,30 USD Marke gefallen und markierte Anfang Februar bei 5.26 USD ein Tief. Danach folgte eine Rally auf 14,52 USD, die erneut zum 61,8 % Retracement bei 8,79 USD korrigiert wurde. Die gestrigen Quartalszahlen kommen zunächst gut an. Die AMC Aktie steigt heute um fast 7 %.

Solange der Tiefpunkt bei 5,26 USD nicht unterschritten wird, könnte sich vom Retracement eine neue Rally in Richtung 14,52 und 19,89 USD ergeben. Auf der anderen Seite wird mit einem Unterschreiten der 7,44 USD Marke ein Re-Test der 5,26 USD und darunter der 1,93 USD Marke möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 07.05.21

