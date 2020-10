Amazon Aktie – Ist das die nächste Rakete?

Amazon verfügt über mehrere Geschäftseinheiten, die in den nächsten Jahren ein robustes Umsatzwachstum und steigende Gewinnmargen erzielen dürften: Währenddessen verstärkte die Pandemie den Trend zum Onlinehandel.

Amazon Aktie

Amazon zeigte in den vergangenen Monaten, dass es eine Widerstandskraft gegen die Pandemie ha. Während des Lockdowns, als viele Einzelhändler ihre Geschäfte schließen mussten, war Amazon gut positioniert, um von den Veränderungen im Verbraucherverhalten und den ebenso bedeutenden Veränderungen im Geschäftsgebaren der Unternehmen zu profitieren.

Amazon verfügt eine riesige globale Infrastruktur und die Finanzkraft, die notwendig ist, um die Bedürfnisse von Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt zu unterstützen und gleichzeitig Amazon als Nutznießer der digitalen Transformation zu positionieren.

Amazon wächst seit Jahren zweistellig. Auch im vergangenen Geschäftsjahr 2019 konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr erneut um 20 % gesteigert werden.

Für das zweite Quartal 2020 meldete Amazon ebenfalls sehr gute Zahlen. Der Gewinn wurde auf 10,30 US-Dollar pro Aktie gesteigert. Der Umsatz von 88,9 Milliarden Dollar übertraf ebenfalls die Schätzungen der Wall Street von 81,4 Milliarden Dollar. Das Umsatzwachstum wurde von einer robusten Nachfrage und verstärkten Einkäufen durch Prime-Mitgliedern angetrieben.

Darüber hinaus investierte das Unternehmen mehr als 9 Milliarden Dollar in neue Projekte, darunter Auftragsabwicklung, Transport und Amazon Web Services.

Ein starker Wachstumstreiber ist mittlerweile das Lebensmittelgeschäft. Amazon sagte, dass es die Lieferkapazität für Lebensmittel um mehr als 160 % erhöht und die Abholstandorte für Lebensmittel verdreifacht habe. Der Online-Lebensmittelverkauf verdreifachte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das dritte Quartal erwartet Amazon einen Gesamtumsatz zwischen 87 und 93 Milliarden US-Dollar.

Amazon Aktien Chart

Die Amazon Aktie konnte seit dem Coronatief am 16. März 2020 um 120 % zulegen. Wie die meisten Technologieaktien folgte im September eine wohlverdiente Korrektur. Vom Hochpunkt bei 3553 Dollar folgte ein Absturz bis 2869 Dollar. Eine fast 20 prozentige Korrektur. Die Erholung ließ nicht lange auf sich warten und erreichte in den vergangenen Handelstagen einen wichtigen Bereich von 3168 bis 3239 Dollar. Sollte die vorangegangene Korrektur abgeschlossen sein, könnte ein Anstieg über 3355 Dollar eine neue Rallyphase bis 4066 Dollar einläuten. Unter dem Septembertief bei 2869 Dollar wäre die Korrektur noch nicht vorbei und ein weiterer Abverkauf in Richtung 2738 und 2570 Dollar müsste eingeplant werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4h-Chart, 01.10.20

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Wirecard, Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.