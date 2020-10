AKTIONÄR sieht Xiaomi als "Favorit 2020" an

Börsenreform in Hongkong könnte Xiaomi nützen

Apple Event sorgt für Fantasie

Xiaomi (+8,1% auf 22,65 HKD) gilt als die "Apple Chinas" und kann von dem Apple-Event heute um 19 Uhr profitieren. Würde Apple schlechter abschneiden könnte das die Absatzchancen von Xiaomi Smartphones verbessern. Würde Apple einen guten Ausblick auf den Smartphone-Absatz im Rest des Jahres geben könnte das auch die Aussichten Xiaomis verbessern.

Nebenbei vertreibt Xiaomi auch Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome. Apple (+6,3% auf $124,31) steigen heute kräftig an. Die Vorfreude auf das Apple-Event "Hi, Speed" (morgen 19 Uhr) treibt zusammen mit einem Short-Squeeze den US NDAQ 100 Cash CFD (+0,25% auf 12128) nach oben. Viele Anleger hatten im Vorfeld der Rally mit einer Korrektur gerechnet, die nie kam. Jetzt decken Leerverkäufer ein.

Die Finanzzeitschrift AKTIONÄR bezieht sich auf den DACH-Sprecher Xiaomis, Christian Klaus, der im Interview bereits vorgewarnt habe: "Bis zum Jahresende werden wir mindestens zehn 5G-Smartphones veröffentlicht haben." Der AKTIONÄR nennt Xiaomi "Favorit der Redaktion" für 2020.

Ebenfalls positiv könnte sich eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Mittwoch in der südlichen Stadt Shenzhen auswirken. Die in Hongkong gelistete Xiaomi Aktie könnte vom Schwung des Hang Seng China Enterprises Index profitieren, der zum Handelsschluss um 2,7% gestiegen ist, der stärkste Anstieg seit dem 6. Juli.

Die Rede des Präsidenten soll am Mittwoch stattfinden, teilte die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua mit. China wolle die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong auf ein „höheres Niveau“ hieven, berichtete Xinhua zuvor, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. "Die Anleger sind optimistisch hinsichtlich weiterer Reformen und Aufstufungen für Shenzhen, die voraussichtlich ausländische Kapitalzuflüsse fördern und den Technologiesektor verbessern werden", sagte Patrick Shum, Director of Investment Management bei Tengard Holdings Ltd.

Xiaomi Aktie profitiert mit Kurssprung

Die CFDs von CMC Markets auf Xiaomi basieren auf Hongkong-Dollar, da die Hongkonger Börse der Hauptbörsenplatz für Xiaomi ist und dort auch die höchste Liquidität in der Aktie vorliegt. Im Chart ist daher auch der Kursverlauf des CFD in Hongkong-Dollar zu sehen.

Der Kurs hat unter 22,02 HKD ein 123-Top ausgebildet. Der Abwärtsimpuls reichte von 26,92 HKD bis 22,02 HKD. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Aufwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Abwärtsbewegungen in Kursen darstellen. Dies wird jedoch in diesem Fall in Frage gestellt, da wir wieder über den Punkt 1 des Trendwendemusters bei 22,02 HKD angestiegen sind.

Nun hellt sich die charttechnische Situation auf. Schlüssel ist dafür, dass Anleger die Marke von 22,02 HKD als ein attraktives Einstiegsniveau ansehen und diese kaufen. Dies führt dann eben nicht zu einem tieferen Tief unter dem ursprünglichen Abwärtsimpuls, sondern dazu, dass an dieser Stelle eine Weigerung einer Trendwende entsteht. In anderen Worten: Der Kurs könnte dieses Niveau als „Sprungbrett“ nach oben nutzen.

Leerverkäufer müssten bei einem Verteidigen dieser Marke als Unterstützung einsehen, dass es nicht zu tieferen Kursen kommt, da Kauforders in diesem Bereich selbige vereiteln. Ein bullischer Druckaufbau könnte die Folge sein. Es könnte nun zu einem Test des ursprünglichen Widerstands bei 24,92 HKD kommen, an dem der Kurs ein Unvermögen zeigte, ein höheres Hoch auszubilden. Bricht der Kurs auch darüber aus, könnte das Hoch bei 22,02 HKD getestet werden.

Erfahren Sie hier mehr zu 123-Trendwendemustern! Börsentäglich findet zwischen 9 und 10 Uhr auf unserem Livestream-Kanal CMC TV eine Sendung vor, die sich ganz den 123-Mustern widmet. Den Kanal finden Sie hier, alle Aufzeichnungen alter Sendungen außerdem auf unserem YouTube-Kanal.



Xiaomi Aktien CFD in Hong-Kong-Dollar, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.