Die vergangene Handelswoche stand klar im Zeichen der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten mit unmittelbaren und tiefgreifenden Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Im Zentrum der Entwicklungen stand erneut der Iran-Konflikt. Eine zwischenzeitliche Waffenruhe, gescheiterte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie eine anschließende Rückkehr massiver Unsicherheit auf Investorenseite.

Zu Beginn der Woche sorgte eine kurzfristige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zunächst für Entspannung. In diesem Umfeld gaben die Ölpreise deutlich nach, während die Aktienmärkte zwischenzeitlich zulegen konnten. Es handelte sich um einen klassischen Relief Move nach geopolitischer Entspannung, verbunden mit dem Versuch der Marktteilnehmer, zu einer gewissen Normalität zurückzukehren.

Diese Stabilisierung erwies sich jedoch als fragil. Die anschließenden Verhandlungen in Islamabad scheiterten nach rund 21 Stunden, da insbesondere beim Thema Atomprogramm keine Annäherung erzielt werden konnte. Parallel dazu kam es trotz laufender Gespräche weiterhin zu militärischen Zwischenfällen und Angriffen. Ein klares Signal für die fehlende Deeskalationsbereitschaft beider Seiten.

Am Wochenende folgte schließlich die nächste Eskalationsstufe:

Iran kündigte an, keine weiteren Gespräche führen zu wollen

Die USA reagierten mit der Ankündigung einer Seeblockade rund um die Straße von Hormus

Die geopolitische Unsicherheit kehrte schlagartig zurück und drängte die Marktteilnehmer erneut in eine ausgeprägte Risk-Off-Positionierung

Der Ölpreis bleibt damit der zentrale Marktindikator und Seismograph für die globale Risikowahrnehmung.

Entsprechend deutlich fiel die Reaktion an den Rohölmärkten aus. Nach den zwischenzeitlichen Rückgängen infolge der Waffenruhe kam es zu einem erneuten Preissprung:

Brent stieg wieder in den Bereich von 100–105 USD und legte zeitweise um mehr als 7 % zu

In der Spitze wurden sogar Niveaus oberhalb von 110 USD erreicht

Die anhaltend hohe Volatilität unterstreicht die strukturelle Unsicherheit im Markt

Die Straße von Hormus bleibt dabei der zentrale Engpass der Weltwirtschaft: Rund 20 % des globalen Ölhandels werden über diese Route abgewickelt. Darüber hinaus betrifft die Region nicht nur Energieträger, sondern auch essenzielle Vorprodukte für die Chemie- und Halbleiterindustrie sowie den globalen Düngemittelmarkt.

Die aktuellen Entwicklungen deuten zunehmend auf die Etablierung eines strukturellen Energiepreisschocks hin. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) handelt es sich bereits um eine der schwerwiegendsten Störungen der globalen Energieversorgung in der jüngeren Geschichte.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, vergleichbare historische Stressphasen an den Finanzmärkten zu analysieren, um potenzielle Zweitrundeneffekte und Marktreaktionen besser einordnen zu können.