Wenn die Chip-Aktien drehen geht das Licht aus?

Gestern hat der iShares Phlx Semiconductor ETF CFD ein 123-Top ausgebildet, das unter 300,29 USD aktiv ist.



iShares Phlx Semiconductor ETF CFD, 1 Kerze = 1 Stunde, Quelle: CMC Markets

Übergeordnet befindet sich der iShares Phlx Semiconductor ETF CFD im Wochenkerzenintervall in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Dabei konnte auch das 161,8% Fibonacci Preiserweiterungsniveau überwunden werden, allerdings nur mit kleinen Kerzenkörpern, was auf mangelnde Aufwärtsdynamik hindeuten könnte. Dennoch gilt: Bleibt der ETF CFD über 287,76 USD ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends denkbar, zumal im Tageskerzenchart keine 123-Tops oder Trendwendemuster erkennbar sind. Dennoch könnte es zu einem erneuten Test dieses Niveaus bei 287,76 USD kommen, solange das 123-Top im Stundenchart aktiv bleibt. Das Niveau fällt mit der 261,8% Fibonacci Extension des 123-Tops im Stundenchart ungefähr zusammen. Alternativ erobert der CFD das Niveau von 300,29 USD wieder zurück, womit sich die charttechnische Situation wieder aufhellen würde.

iShares Phlx Semiconductor ETF CFD, 1 Kerze = 1 Woche, Quelle: CMC Markets

Der AMD CFD hat ebenfalls ein Risiko einer Top-Bildung bei einem Tagesschluss unter 76,14 USD. Alternativ verteidigt der AMD CFD das Niveau von 76,14 USD, womit sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen würde.

AMD CFD im Tageskerzenintervall, Quelle: CMC Markets

Last but not least muss man das Verhalten des NVidia CFD weiter engmaschig beobachten. Als siebtstärkst gewichtete Aktien im Nasdaq 100 Index wurde sie gestern nachbörslich nach Vorlage überraschend guter Quartalszahlen verkauft, womit sich bereits zuvor während der regulären Handelssitzung vorliegende Verkäufe verlängerten. NVidia CFD droht im Stundenchart eine Top-Bildung unter 483,55 USD. Nachbörslich schloss NVidia bei 475,01 USD und damit 2,17% im Minus gegenüber dem Schlusskurs um 22 Uhr.

Alternativ erobert der CFD das Niveau von 483,55 USD wieder zurück, womit sich die charttechnische Situation wieder aufhellen würde.



NVidia CFD im Stundenkerzenchart, Quelle: CMC Markets

