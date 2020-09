WASH OUT Voraus? Wird das ein Fehlausbruch bei US-Tech-Aktien?

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren US NDAQ 100 Cash CFD.

US NDAQ 100 Cash CFD: Straucheln am Allzeithoch

Bei über 11.000 Punkten notiert der US NDAQ 100 Cash CFD mittlerweile. Das ist ein Plus um 66% seit März. Jetzt strauchelt der CFD am Allzeithoch bei 11071 Punkten. Zwar wurde ein höheres Hoch markiert. Dort kommt es erneut zu einem Rücksetzer. Nun könnte es auf das weitere Geschehen in der kleineren Zeitebene des Stundencharts ankommen.

Quelle des Charts: US NDAQ 100 Cash CFD, CMC Markets

Stundenchart: Droht ein 123-Top?

Im Stundenchart aktiviert ein Schlusskurs utner 10999 Punkten ein 123-Top mit einem möglichen ersten Abwärtsziel bei 10933 Punkten. Ein Unvermögen der Verkäufer dies zu bewerkstelligen ermöglicht eine erneute Rallybewegung bis 11071 und 11104 Punkten - also kommt es nun darauf an, auf das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis im Bereich von 10999 Punkten zu achten.

Quelle des Charts: US NDAQ 100 Cash CFD, CMC Markets

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

10999 + 10933

sowie diese möglichen Widerstände:

11071 + 11104

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.