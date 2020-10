Die Nio Aktie (+22,6% auf $26,50) geht heute regelrecht durch die Decke. Warum die Aktie von Nio jetzt so stark steigt erfahren Sie in dieser Analyse, die auch eine mögliche Prognose für die Nio Aktie bietet. Anleger kaufen die Nio Inc Aktie heute, nachdem ein Analyst von JPMorgan einen optimistischen Kommentar abgegeben hat.

JP Morgan hält Nio für einen Gewinner

Marktanteile Nios in China könnten schnell wachsen

Nio Aktie erreicht "volle Impulsauffächerung"

Diese News treibt die Nio Aktie heute nach oben

Der Analyst hat sich zum gesamten chinesischen Markt für erneuerbare Energiefahrzeuge (NEV) geäußert. Dabei wurde die Nio Aktie von "Neutral" auf "Übergewichten" aufgestuft und das Kursziel kräftig von $14 auf $40 erhöht. NEV-Fahrzeuge wie die Elektroautos von Nio, zu denen aber auch Brennstoffzellen- oder Hybridfahrzeuge gehören, werden ihren Anteil am chinesischen Straßenverkehr von 5% im Jahr 2019 auf 20% im Jahr 2025 vergrößern, heißt es in dem Analysten-Research.

Schon im Jahr 2022 oder 2023 könnten die Produktionskosten von traditionellen Verbrennern mit jenen der Elektrofahrzeuge auf einer Augenhöhe angelangt sein. Das liege vor allem an sinkenden Batteriekosten. Einige Anleger sehen Nio als Tesla-Jäger in China an. Aber auch in Deutschland könnte Nio Marktanteile gewinnen.

Nio Auto Aktien könnten von wachsenden Marktanteilen profitieren

JP Morgan geht davon aus, dass Nio bis zum Jahr 2025 einen möglichen Marktanteil von 7% auf dem chinesischen Pkw-Markt einnehmen könnte. Der Marktanteil solle sogar 30% im Premium-Segment erreichen. Dabei werde Nio auch von staatlichen chinesischen Subventionen profitieren können. Das NEV-Förderprogramm laufe aktuell bis 2022 - der Batteriewechsel etwa werde dabei durch staatliche Zuschüsse abgedeckt. Anleger kaufen die Nio Aktie heute kräftig nach oben.

"Wir kommen zu dem Schluss, dass Nio auf lange Sicht attraktiv bleibt", schrieb JP-Analyst Lai in der Studie. Jetzt freuen sich viele Anleger schon auf ein neues Limousinenmodell, das am "Nio Day" am 9. Januar 2021 vorgestellt werden soll. Damit soll das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens noch weiter verbessert werden.

Nio Aktie: Ist die Prognose von JP Morgan richtig?

Der Kurs hat über 13,57 USD ein 123-Tief ausgebildet. Der Aufwärtsimpuls reichte von 10,46 USD bis 13,57 USD. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Abwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Aufwärtsbewegungen in Kursen darstellen.

Schlüssel ist dafür, dass der Kurs an einem Punkt ein Unvermögen zeigt, ein tieferes Tief auszubilden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Aktie verlieren und die Geber ihre Stücke bereits in den Markt gegeben haben. Dieser Punkt ist bei 10,91 USD.

Nun steigt der Kurs per Schlusskurs über 13,57 USD an und bildet damit die Fortsetzung dessen, was sich bei 10,91 USD bereits andeutete: Der Trend hat gedreht. Bleibt der Kurs nun über 13,57 USD ist diese Bodenbildung, ist diese Trendwendeformation intakt. Ein erneuter Rutsch darunter würde selbige in Frage stellen.

Zur Berechnung möglicher Kursziele kann nun der ursprüngliche Impuls am Ausbruchspunkt nach oben verlängert werden. Dies geschieht typischerweise über Fibonacci Preiserweiterungen, die wir im Chart eingezeichnet haben. Es gilt zu erwähnen, dass der heutige Kurssprung einer vollständigen Impulsauffächerung nach oben (423,6%) entspricht. Ab sofort kann der Kurs zwar noch weiter steigen, etwa zum 581% Extensions-Level bei 31,64 USD, allerdings könnte dies aus technischer Sicht einer Übertreibung entsprechen. Kurzfristig mag der Kurs überkauft sein. Eine Korrektur könnte eintreten, vor allem, wenn das Niveau von 26,74 USD nicht überschritten werden kann und ein Widerstand bleibt.

Haben Sie Fragen zu dieser Chartanalyse? Sie finden hier mehr zu 123-Trendwendemustern! Börsentäglich findet zwischen 9 und 10 Uhr auf unserem Livestream-Kanal CMC TV auf YouTube eine Sendung statt, die sich ganz den 123-Mustern widmet. Dort können Sie über den YouTube-Chat Ihre Fragen stellen. Den Kanal finden Sie hier, alle Aufzeichnungen alter Sendungen außerdem auf unserem YouTube-Kanal.



Nio Aktie CFD in USD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.