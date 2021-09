Volatilität traden - So nutzen Sie die Volatilität

Wie bereits erwähnt, sind Average True Range-Indikatoren ein besonders effektives Werkzeug, um zu erkennen, wie viel sich ein Produkt im Durchschnitt pro Intervall bewegt hat.

Historische Volatilität misst also auch Kursbewegungen. Somit kann man sie auch als technischen Indikator bezeichnen, den Sie im nachstehenden EUR/USD Chart sehen können. Die implizite Volatilität antizipiert, was in Zukunft passieren könnte. Zum Beispiel kann die historische Volatilität gering sein, aber wir wissen, dass, wenn die US-Notenbank oder die Bank of England eine Zinsankündigung veröffentlicht, dies zu einer erhöhten Kursbewegung und Volatilität auf dem Devisenmarkt führen wird. Die implizite Volatilität wird vom Optionsmarkt abgeleitet, auf dem Put- und Call-Optionen gekauft und verkauft werden.

Der Relative Volatility Index (RVI) ist ein weiterer Indikator, der die Richtung und Volatilität der Kurse analysiert. Dies ist der unterste Indikator, der im nachstehenden EUR/USD Chart angezeigt wird. Wenn der Indikator über einem Niveau von 50 liegt, bedeutet dies, dass sich die Volatilität im Aufwärtstrend befindet. Wenn der Indikator unter 50 liegt, bedeutet dies, dass die Volatilität nach unten gerichtet ist. Wenn daher ein Kaufsignal auftritt und der Indikator über 50 liegt oder die 50 überschreitet, kann so das Kaufsignal bestätigt werden. Wenn ein Verkaufssignal auftritt und der Indikator unter 50 liegt oder die 50 unterschreitet, kann so ein Verkaufssignal bestätigt werden. Allein verwendet, ist der Indikator nicht zuverlässig, er kann jedoch verwendet werden, um einen Einstieg in Verbindung mit anderen Strategien zu bestätigen.