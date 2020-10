Der Aktienkurs von Tesla rutschte letzte Woche ab, obwohl das Unternehmen eine Rekordzahl an Autos auslieferte.

Der Elektroautohersteller lieferte im dritten Quartal 139.300 Autos aus und übertraf damit seinen eigenen Rekord von 112.000 Auslieferungen. Diese Zahl übertraf auch die von der Wall Street erwarteten 137.000 und war damit das dritte Quartal in Folge mit besser als erwarteten Lieferzahlen. Tesla rechnet jetzt mit einer Auslieferung von 500.000 Fahrzeugen im Jahr 2020. Dies ist eine große Herausforderung, da im vierten Quartal 181.650 Auslieferungen erforderlich wären. Wenn dies jedoch erreichbar ist, könnte die Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels sicherlich diejenigen aufwecken, die eine Investition in den Tesla-Aktienkurs in Betracht ziehen.

Die rekordverdächtigen Lieferzahlen und das Versprechen, dass noch weitere folgen werden, reichten jedoch nicht aus, um den Kursrückgang von Tesla um mehr als 3% im Rahmen eines breiteren Marktabverkaufs zu verhindern, der durch Präsident Trump ausgelöst wurde, der letzte Woche positiv auf Coronavirus getestet wurde.

Warum der Aktienkurs von Tesla im September gefallen ist

Seit dem Erreichen eines Allzeithochs von 502,49 USD am 1. September ist der Aktienkurs von Tesla um über 16% gefallen. Anfang September ereilte Anleger die Nachricht, dass die Aktie nicht in den S&P 500 aufgenommen wird, obwohl Tesla die härteste Markteintrittsbarriere überwunden hatte: einen konstanten Gewinn. Spekulationen über einen Beitritt zum Index hatten im Spätsommer zu Zuwächsen geführt.

Selbst der mit Spannung erwartete Battery Day des Unternehmens hat das Interesse der Anleger nicht geweckt. Es wurde erwartet, dass es Neuigkeiten über die "Millionen-Meilen-Batterie" geben würde, die über die Lebensdauer des jeweiligen Tesla-Autos hinausgehen würde. Stattdessen konzentrierte sich der CEO und Gründer von Tesla, Elon Musk, darauf, die Batteriekosten zu halbieren, mit dem Versprechen eines "25.000-Dollar-Elektroautos" in drei Jahren.

„Ich denke, damit wir bis zu ... einem 25.000-Dollar-Auto aufsteigen können. Aber wenn wir wirklich hart arbeiten, können wir das vielleicht in drei Jahren schaffen“, sagte Musk auf der Veranstaltung.

Musk machte, wie "The Verge" betont, 2018 ein ähnliches Versprechen, sodass Anleger eher enttäuscht reagierten.

Während des Battery Day sagte Tesla, es werde sich darauf konzentrieren, die Kontrolle über alle Teile des Herstellungsprozesses zu übernehmen, einschließlich des Abbaus seines eigenen Lithiums in einer 10.000 Hektar großen Lagerstätte in Nevada. Nicht jeder ist davon überzeugt.

"Ich persönlich halte das für eine schreckliche Idee", sagte Chris Berry, Analyst, der sich auf Lieferketten für Energiemetalle, einschließlich Lithium, spezialisiert hat, gegenüber "The Verge". „Es ist mir egal, was Tesla ist, eine Autofirma oder ein Technologieunternehmen. Ich weiß, dass das eine große Debatte ist. Es ist eine schreckliche Idee für ein Unternehmen wie Tesla, VW oder BMW oder wen auch immer, in den Bergbau einzusteigen, weil es ein radikal anderes Geschäft ist “

Trotz der hohen Erwartungen im Vorfeld der Veranstaltung blieben die Anleger enttäuscht, und der Aktienkurs von Tesla fiel am nächsten Tag um 8%.

Wohin als nächstes?

Ob die Reaktion auf die Lieferzahlen zeigt, dass das Interesse der Anleger an Tesla nachlässt, steht zur Debatte. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie vom breiteren Ausverkauf erfasst wurde und die Anleger abwägen müssen, ob der Aktienkurs von Tesla überdehnt ist oder nicht.

"Während die Wall Street diese atemberaubende [Liefer-] Zahl verdaut, sollte [Teslas Aktienkurs] in den kommenden Tagen und Wochen steigen", sagte Dan Ives von Wedbush Securities.

Ein Optimist ist der Analyst der Deutschen Bank, Emmanuel Rosner, der am Freitag eine Mitteilung veröffentlichte, dass es jetzt an der Zeit sein könnte, Tesla zu kaufen. Unter Bezugnahme auf die starken Lieferzahlen im dritten Quartal erhöhte der Analyst sein Kursziel für die Aktie von 400 USD auf 500 USD.

Ryan Brinkman von JP Morgan, ein langjähriger Tesla-Pessimist, erhöhte auch sein Aktienkursziel für Tesla von 65 USD auf 75 USD, obwohl dieses Ziel auf dem aktuellen Niveau eine erhebliche Korrektur darstellen würde. JP Morgan erhöhte sein Lieferziel für 2020 von 467.000 auf 482.000. Dies liegt zwar am unteren Ende der Erwartungen der Wall Street, stellt jedoch einen etwas weniger bärischen Ausblick auf Tesla dar.

Generell scheint die Wall Street in Bezug auf den Aktienkurs von Tesla vorsichtig zu sein. Unter den Analysten, die die Aktie bei "Yahoo Finance" beobachten, hat Tesla ein durchschnittliches Kursziel von 317,18 USD, das einen starken Abwärtstrend von 23% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Von den 23 Analysten, die Empfehlungen abgeben, scheint die allgemeine Stimmung Hold zu sein.



