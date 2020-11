Tesla Aktie sprengt den Deckel weg

Während die US-Indizes gestern einen negativen Handelstag verzeichnen mussten, zeigte sich die Tesla Aktie unbeeindruckt und schlossen gegen den Markttrend mit 10,2 % bei 486,64 USD im Plus. Gleichzeitig könnte dieser Anstieg die lange Konsolidierungsphase seit September beenden. Ein neues Allzeithoch scheint direkt erreichbar zu sein.

Tesla Aktie steht kurz vor der S&P500 Aufnahme

Man kann sich nur noch wage, daran erinnern, dabei ist es erst 2 Monate her, als der Indexausschusses der S&P Indizes Tesla die Aufnahme in den S&P 500 Index im September verweigerte. Am selben Tag, an dem S&P seine Entscheidung bekannt gab, stürzte der Tesla Aktienkurs um 21 % ab - ein dramatischer Rückgang, der zeigt, wie sehr die Anleger darauf gehofft hatten, dass Tesla "den Schnitt macht" und dass Indexfonds und ETFs, die die Zusammensetzung des S&P 500 nachbilden, gezwungen wären, die Aktie zu kaufen.

Vor zwei Tagen berichtigte der Indexausschuss von S&P dieses Vergehen und kündigte an, dass Tesla am Montag, den 21. Dezember, in den S&P 500-Index aufgenommen wird. Wer für Tesla aus dem Index weichen muss, wurde jedoch noch nicht endgültig kommuniziert. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung von Tesla steht ebenfalls noch eine Entscheidung an, ob Tesla am 21. Dezember auf einmal in den Index aufgenommen wird oder ob es aufgrund der Größe des Unternehmens und seines Potenzials, den Wert des Index zu verschieben in zwei getrennten Tranchen aufgenommen wird.

*!*!

Warum steigt die Tesla Aktie?

Als Reaktion auf die Nachricht bezeichnete vielen Analysten die Entscheidung von S&P als eine große Erleichterung für die Tesla-Bullen. Im Nachhinein muss man festhalten, dass sich der Indexausschuss im Prinzip mit der Aufnahme von Tesla Zeit gelassen hat, um die damaligen Quartalszahlen am 21. Oktober abzuwarten. Dort zerstreute Tesla alle Bedenken gegen eine Indexaufnahme, indem es seine Serie von 4 profitablen Quartalen mit einem Nettogewinn von 331 Millionen USD fortsetzen konnte.

Wie könnte sich die Tesla Aktie weiter entwickeln?

Die Tesla Aktie ist seit Jahresbeginn in der Spitze um über 500 % gestiegen. Während sich die Fundamentaldaten von Tesla in den letzten Quartalen verbessert haben – das Unternehmen schreibt mittlerweile Gewinn - ist ein großer Teil der Kursgewinne auch bereits auf die Zukunft und die Ausweitung des Bewertungsmultiplikators von Tesla zurückzuführen.

Die charttechnische Situation in der Tesla Aktie seit Anfang September war geprägt von einer Konsolidierung in einer Seitwärtsphase zwischen 329 und 502 USD. Irgendwann geht jede Konsolidierungsphase vorbei. Die Konsolidierungsspanne in der Tesla Aktie wurde in den vergangenen Tagen immer enger, sodass der Druck für einen Ausbruch wuchs.

Gestern könnte es durch den Anstieg über 462 USD zu einem Ausbruchssignal in Richtung 502 USD und 549 USD gekommen sein. Unter 379 USD würde sich dieser Ausbruch negieren und eine weitere Konsolidierung auf die Unterseite in Richtung 329 USD und dem Julitiefpunkt bei 273 USD ermöglichen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 19.11.20

