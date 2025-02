Take-Two Q3 2025: GTA VI steht bevor - und Civilization VII startet gerade - Aktie steigt kräftig

Take-Two Interactive verzeichnete in Q3 beeindruckende Nettobuchungen von 1,37 Milliarden US-Dollar, was im Einklang mit der internen Guidance liegt. Die herausragende Performance von NBA 2K bildete hierbei den entscheidenden Wachstumsmotor: Das Franchise verkaufte bisher über 7 Millionen Einheiten, wobei die wiederkehrenden Ausgaben der Gamer um mehr als 30 % stiegen, die täglichen aktiven Nutzer um fast 20 % und die monatlichen aktiven Nutzer um rund 10 %. Diese Zahlen unterstreichen, wie sich NBA 2K trotz eines moderaten Trends in einigen mobilen Franchises als absoluter Publikumsmagnet etabliert hat. Neben NBA 2K trug auch das breite Portfolio – von GTA Online über Red Dead Redemption bis hin zu innovativen Titeln wie NBA 2K Arcade Edition und NBA 2K Mobile – maßgeblich zu den starken Ergebnissen bei.

Die Aktie stieg nachbörslich über 5%. Die Palette an neuen Spielen in diesem Jahr ist prall gefüllt.

Innovative Pipeline und bevorstehende Veröffentlichungen

Die Führungskräfte machten auf der Bilanzpressekonferenz deutlich, dass Take-Two sich für das restliche Kalenderjahr 2025 ambitionierte Veröffentlichungen vorgenommen hat. Zu den Höhepunkten der Pipeline gehören der seit gestern mögliche frühzeitige Zugang zu Sid Meier's Civilization VII, der offizielle Launch am 11. Februar, sowie geplante Releases von Mafia: The Old Country im Sommer, Grand Theft Auto VI im Herbst und Borderlands 4 noch vor Jahresende. Diese Veröffentlichungen werden als Schlüssel zur weiteren Umsatzsteigerung und zur Festigung der Position als Innovationsführer in der Spielebranche gesehen. Strauss Zelnick hob hervor, dass diese neuen Titel – insbesondere GTA VI, das als potenziell intergenerationale Franchise betrachtet wird – das Wachstumspotenzial des Unternehmens enorm erweitern könnten.

Ergebnisse und Herausforderungen im mobilen Segment

Während einige Segmente sehr starke Leistungen zeigten, blieben die Wachstumsraten im mobilen Bereich hinter den Erwartungen zurück. Die wiederkehrenden Ausgaben der Kunden wuchs zwar im mittleren einstelligen Bereich, jedoch erreichte das mobile Geschäft lediglich ein Wachstum von 6 %, was teilweise auf Schwächen in der hyper-casual Mobile-Palette und die unter den Erwartungen liegende Performance von Titeln wie Empires & Puzzles zurückzuführen ist. Dennoch wird Zynga weiterhin als potenzieller Wachstumstreiber betrachtet – Match Factory! beispielsweise hat sich als bedeutendes Titel-Segment etabliert und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres profitabel werden.

Detaillierte Einblicke aus der Q&A-Session

Die Q&A-Runde der Bilanzpressekonferenz lieferte zahlreiche wertvolle Details und vertiefte Einblicke in die strategische Ausrichtung von Take-Two:

Kundensynergien und Mobile-Strategie: Analysten fragten nach den erwarteten Synergien zwischen Take-Two und Zynga, die schon vor einigen Jahren als Chance gesehen wurden. CEO Strauss Zelnick erklärte, dass zwar das Potenzial besteht, Legacy-IP ins Mobile zu bringen, jedoch der Fokus auf native Mobile-Hits liegt – eine Erkenntnis, die sich in der erfolgreichen Entwicklung der direct-to-consumer (D2C) Geschäftsmodelle widerspiegelt. Die Kombination aus bewährter IP und speziell für Mobile entwickelten Titeln schaffe so einen bedeutenden Mehrwert.

Live-Service und Monetarisierung: Es wurde intensiv diskutiert, wie kleinere Änderungen im Live-Service von NBA 2K überproportional positive Effekte haben. Karl Slatoff betonte, dass Engagement und die kontinuierliche Verbesserung der Spielerfahrung im Live-Service für den langfristigen Erfolg entscheidend sind. Dabei wurde hervorgehoben, dass nicht ausschließlich ökonomische Anpassungen, sondern vor allem die Qualität des Spielerlebnisses im Vordergrund stehen.

Kosten- und Margendiskussion: CFO Lainie Goldstein gab detaillierte Einblicke in die Entwicklung der operativen Ausgaben und betonte, dass trotz eines leichten Anstiegs der Kosten – bedingt durch Investitionen in Marketing und neue Technologien – signifikante Effizienzgewinne erzielt wurden. Die Verschiebung einiger Kosten in das vierte Quartal sowie Einsparungen aus laufenden Kostenreduktionen hätten dazu beigetragen, dass die operativen Ergebnisse die Guidance übertrafen.

Pipeline und zukünftige Releases: Analysten zeigten großes Interesse an der Pipeline, insbesondere an den bevorstehenden Veröffentlichungen wie Civilization VII, PGA TOUR 2K25 und WWE 2K25. Strauss Zelnick unterstrich, dass diese Titel nicht nur das Umsatzwachstum ankurbeln, sondern auch das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens erweitern sollen. Die Bestätigung der bestehenden Launch-Zeitpläne und der positive Ausblick auf die Nettobuchungen in den Folgejahren zeugen von einer soliden strategischen Planung.

Erweiterte Marketingstrategien: Es wurde auch die Frage der Marketingausgaben und deren Einfluss auf die kurzfristige Performance diskutiert. Take-Two setzt zunehmend auf digitale und datengetriebene Marketingmaßnahmen, um die Nutzerakquise effizient zu gestalten, was besonders im Kontext der globalen Wettbewerbsdynamik im Mobile-Gaming relevant ist. Trotz des derzeitigen Drucks durch hohe Marketingausgaben sieht das Management hier weitere Optimierungsmöglichkeiten, um die Rentabilität langfristig zu steigern.

Technologische Entwicklungen und Innovationskraft: Ein zentraler Aspekt der Diskussion war auch der Einfluss von KI und neuen Technologien auf das Gameplay. Strauss Zelnick betonte, dass kontinuierliche Innovation – sei es durch verbesserte Spielmechaniken in NBA 2K oder durch neue Features in Grand Theft Auto – essenziell ist, um die Fans zu begeistern und langfristig an die Plattform zu binden. Dabei spielt auch die Integration von generativer KI in die Spielentwicklung eine wichtige Rolle, die künftig noch stärker in den Fokus rücken wird.

Ausblick: Optimismus und strategische Weichen für 2026 und 2027

Take-Two Interactive blickt trotz einiger moderater Bereiche im Mobile-Segment optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen bekräftigt seine Guidance für das Geschäftsjahr 2025 mit Nettobuchungen zwischen 5,55 und 5,65 Milliarden US-Dollar und erwartet, dass die Pipeline der bevorstehenden Veröffentlichungen das Wachstum in den kommenden Jahren weiter ankurbeln wird. Strauss Zelnick und das gesamte Management sind zuversichtlich, dass die strategischen Investitionen in innovative Titel, verbesserte Live-Services und optimierte Marketingstrategien dazu beitragen werden, dass die Nettobuchungen in den Jahren 2026 und 2027 neue Rekordwerte erreichen.

Fazit

Take-Two Interactive hat im dritten Quartal 2025 trotz einiger Herausforderungen, insbesondere im Mobile-Segment, beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die herausragende Performance von NBA 2K und die starke Pipeline an bevorstehenden Titeln wie Civilization VII, Mafia: The Old Country, GTA VI und Borderlands 4 unterstreichen das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die umfangreichen Einblicke aus der Q&A-Session zeigen, dass Take-Two nicht nur in der Lage ist, bestehende Erfolge auszubauen, sondern auch strategisch wichtige Maßnahmen ergreift, um langfristig nachhaltig zu wachsen. Mit einem optimistischen Ausblick und einer klaren strategischen Vision für die kommenden Jahre ist Take-Two gut positioniert, um weiterhin eine führende Rolle in der globalen Gaming-Branche zu spielen.



