Slack Aktienkurs - David gegen Goliath

Seit dem 20. Juni 2019 ist Slack an der Börse in New York (NYSE) notiert. Der erste Kurs der Slack Technologies Inc Aktien wurde mit $38,50 festgelegt. Das Tätigkeitsfeld von Slack lässt sich grob damit beschreiben, dass Slack sich daran macht, die E-Mail und deren Einsatz zu ersetzten oder effizienter zu gestalten. Fans der Anwendungen, stellen Slack das Potenzial aus, wie einst Salesforce, den Büroalltag zu revolutionieren. Nutzer können die Software über einen freien limitierten Zugang oder einen vollen zahlbaren Abo-Zugang nutzen. Slack Technologies Inc hat mehr als 88.000 zahlende Abonnenten. Darunter befinden sich 65 „Fortune 100“ Unternehmen. Trotz der großen Wachstumschancen, gibt es auch Risiken beim Geschäftsmodell. Slack ist derzeit sehr stark von wenigen großen Kunden abhängig. Die Konkurrenzsituation könnte ebenfalls zunehmen. Gerüchten zufolge sollen Tech-Firmen wie Microsoft, Alphabet sowie Zoom Video ebenfalls in das Geschäftsfeld einsteigen wollen.

Slack Aktienkurs

Im vergangenen Quartal konnte Slack ein kräftiges Wachstum in der Coronakrise aufzeigen. Nicht zuletzt dank des Trends zum Home-Office legten die Erlöse im zweiten Quartal im Jahresvergleich um starke 49 % auf 215,9 Millionen Dollar (183,4 Millionen Euro) zu, wie Slack am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Dennoch zeigen sich die Anleger enttäuscht. Die an der NYSE notierte Slack-Aktie zeigt sich vorbörslich 16,41 % schwächer bei 24,51 US-Dollar.

Slack Aktien Chart

Nach dem IPO der Slack Aktien im vergangen Jahr bei 38,50 Dollar ging es zunächst deutlich abwärts für den Aktienkurs Im März, nach dem Corona-Abverkauf ging es jedoch plötzlich aufwärts. Mit einer Performance von 165% seit dem Tiefpunkt lässt sich der Chart ordentlich begutachten.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4H-Chart, 09.09.20

Im Stundenchart ergibt sich nach Vorlage der Quartalszahlen eine interessante Situation. Mit dem Gap-Down und dem vorbörslichen Abverkauf, lässt sich eine Eröffnung im Bereich der 25 Dollar Marke erwarten. Nicht weit davon befindet sich direkt das 61 % Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Sollte der Anstieg tatsächlich eine Trendbewegung gewesen sein, sind die Fibonacci-Zonen ein Unterstützungsbereich. Der Tiefpunkt im März dient dazu als Risikopunkt. Gelingt es die Zone zu behaupten, wäre eine erneute Rally in Richtung 40 Dollar und ein Ausbruch darüber möglich. Unter dem Märztief bei 15,11 Dollar würde dagegen der Abwärtstrend fortgesetzt.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 09.09.20

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



