Silberpreis - Wird das Gold-Silber-Ratio weiter abverkauft?

Einen mehr als aufregenden Handelstag erlebte man gestern im Silber. Es begann, wie sollte es derzeit auch anders sein, mit Kommentare im Reddit-Chatroom /wallstreetbets. Dieses Forum, genießt mittlerweile einen sagenumwobenen Ruf, nachdem scheinbar von dort aus ein Short-Squeeze auf bestimmte Aktien wie Gamestop, Koss und AMC ausgelöst wurde.

Die neueste Nachricht aus diesem Forum bezieht sic auf den Silberpreis. Im Speziellen auf den Silber-ETF iShares Silver Trust, den größten börsengehandelten Silberfonds. Die Meinungen zu diesem Silber-ETF sind in diesem Forum euphorisch und behaupteten, dass die Banken die Silberpreise manipulieren, sie künstlich niedrig halten und einen Mangel an physischen Vorräten verschleiern. Das Ziel ist nicht weiteres als „den größten Short-Squeeze aller Zeiten“ zu erzeugen.

Silberpreis schon des Öfteren im Blickfeld der Spekulanten

Wenn ihnen dieses Thema nur allzu bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, der Schlachtruf von Edelmetallfans oder Nostalgikern in Edelmetallkreisen ist. Ein Kult, vergleichbar mit dem Bitcoin oder Tesla. Die Geschichte der legendären Hunt Brüder ist ebenfalls unvergessen. Diese kauften in den 1970er Jahren riesige Mengen an Silber sowie Silberkontrakten an den Börsen und versuchten, den Silbermarkt zu beherrschen. Letztendlich war gestern auf dem Silbermarkt einiges geboten, ganz gleich, woher und von wem der Impuls ausging.

Nicht nur der Silberpreis selbst, sondern auch Silberminengesellschaften sprangen daraufhin an. Der iShares Silver Trust stieg in der Spitze um bis zu 7,2 % an. Der Spot-Silberpreis legte ebenfalls um 6,8 % zu. Durch die Ereignisse stiegen auch die Optionsprämien auf den Silbermarkt stark an. Der Markt geht von großen Schwankungen (in beide Richtungen) des Silberpreises aus.

Wie könnte es im Silberpreis weitergehen?

Mit dem starken Kursanstieg am gestrigen Tage läuft der Silberpreis in den Bereich des bisherigen Jahreshochschlusskurses bei 27,55 USD. Aus der charttechnischen Sicht könnte sich somit tatsächlich ein Ausbruch entwickeln, der den im vergangenen März gestarteten Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Bei einem nachhaltigen Anstieg über die 28,10 Dollar Marke könnte sich ein weiterer Anstieg in Richtung 29,81 USD und 33,32 Dollar als erste Zielpunkte ergeben. Der aktuelle Squeeze und der kurzfristige Trend wären mit einem Abverkauf unter 25,30 USD gefährdet und könnten eine tiefere Konsolidierung mit sich bringen. Zielpunkte auf der Unterseite wären dann die 24,02 USD Marke sowie das Novembertief bei 21,90 USD.

