Silberpreis vor Rally?

Der Silbermarkt befindet sich derzeit in einer interessanten charttechnischen Situation. Sowohl Silber als auch Gold haben in diesem Jahr einen deutlichen Preisanstieg verzeichnet. Wir blicken auf die Entwicklungen dieses Jahres zurück, die den starken Anstieg im Goldpreis gebracht haben und dadurch auch den Silberpreis beflügelten. Anschließend gehen wir auf die Chartanalyse der CFDs von Silber ein.

Der Silberpreis ist von rund 24 $ im Frühjahr auf rund 32 $ im Mai gestiegen und hat seither eine Konsolidierung durchlaufen. Die Outperformance von Silber gegenüber Gold wird durch den Verlauf der Gold-Silber-Ratio verdeutlicht, die zuerst einen deutlichen Schwung abwärts hatte, sich dann erholte und nun aus dem Aufwärtstrend nach unten ausbricht. Eine Abwärtsbewegung in der Gold-Silber-Ratio deutet auf eine bessere relative Entwicklung von Silber zu Gold hin.

Gründe für den Anstieg des Goldpreises

Es stellt sich die Frage, warum der Goldpreis im Frühjahr so deutlich gestiegen ist. Eine Untersuchung der Zentralbankkäufe zeigt, dass die Nettokäufe der Zentralbanken über das Jahr hinweg gefallen sind. Offizielle Daten zeigen einen Abwärtstrend, nachdem bis Mitte letzten Jahres noch ein Aufwärtstrend bestand. Es gibt Spekulationen, dass inoffizielle Käufe, möglicherweise aus China, hinter dem Anstieg stehen könnten. Da China ein Gold-Exportverbot hat und eine große eigene Goldproduktion, könnte das im Binnenland gehandelte Gold an die Zentralbank gehen, ohne dass dies offiziell gemeldet wird.

Unbekannte Faktoren und spekulative Käufe

Die genaue Ursache für den starken Anstieg des Goldpreises bleibt unklar. Weder die Käufer von physisch gesicherten ETFs noch spekulative Käufe können als treibende Kräfte identifiziert werden. Möglicherweise haben kapitalstarke Käufer angesichts der anhaltenden Inflationsprobleme und der hohen US-Verschuldung in Gold investiert. Die US-Wirtschaft befindet sich derzeit in einer starken Position, was den Dollar stützt, aber langfristig könnten neue Schulden zu einem fallenden Dollar und steigenden Goldpreisen führen.

Chartanalyse des Silberpreises

Eine Betrachtung des Silberpreises im Wochenkerzenintervall zeigt eine starke Aufwärtsbewegung bis zu einem Hoch von 32,52 $. Der Preis hat seitdem korrigiert und testet nun ein sogenanntes Fair Value Gap (grün). Ein Wochenschlusskurs über 30,05 $ würde eine erneute Aufwärtsbewegung signalisieren, während ein Schlusskurs unter 28,77 $ eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 26 $ andeuten würde. Der aktuelle Preis liegt bei 30,16 $, was auf eine spannende Entwicklung hindeutet.

Fazit: Beobachtung des Marktes

Der Silbermarkt bleibt weiterhin interessant, insbesondere aufgrund der Outperformance gegenüber Gold. Die Gold-Silber-Ratio unterstützt diese Beobachtung. Es ist jedoch wichtig, die Wochenschlusskurse zu beobachten, um Signale für zukünftige Marktbewegungen zu erhalten.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.