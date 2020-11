Plug Power Aktie nutzt Sprungbrett

Die Plug Power Aktie setzt heute zum Kurssprung an und kann um über 10 % ansteigen. Der Kursanstieg wurde von der ersten wichtigen Unterstützungszone nach dem großen Anstieg im Sommer initiiert. Kann die Aufwärtsbewegung nun erneut aufgenommen werden?

Wie könnte sich die Plug Power Aktie kurzfristig entwickeln?

In den vergangenen 3 Wochen hat die Plug Power Aktie deutliche Kursverluste verzeichnen müssen. An sich sollte dieser Vorgang bzw. Kursrückgang nach einem Anstieg wie ihn die Plug Power Aktie erlebt hat nicht überraschen. Vom Jahrestief im März konnte die Plug Power Aktie in der Spitze um mehr als 680 % zulegen. Die Plug Power Aktien erreichten jedoch bereits vergangene Woche das vorherige Ausbruchsniveau. Dieses Niveau war mit dem ersten Retest aus charttechnischer Sicht äußerst interessant. Die langfristigen Aussichten scheinen durch das Trendthema Wasserstoff ebenfalls aussichtsreich zu sein.

Plug Power beliefert mit seinen Produkten vor allem Firmen, die sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Diese Unternehmen haben in den Tagen der Pandemie einen Anstieg ihrer Geschäfte erlebt. Darunter zählen Firmen wie Amazon, Walmart oder Kroger. Infolgedessen haben auch die Plug-Aktien davon profitiert. Die Analysten von Morgan Stanley sind ebenfalls optimistisch für die Plug Power Aktie. Die Analysten schätzen, dass die Umsätze von Plug Plower bis zum Jahr 2024 auf etwa 1,3 Milliarden Dollar ansteigen könnten. Über das Jahr 2024 hinaus könnte das Unternehmen seinen Umsatz bis 2030 sogar um durchschnittlich 21 % steigern.

Chartanalyse zur Plug Power Aktie

Die Jahresperformance der Plug Power Aktie ist weiterhin ein wahres Highlight. Seit März ist der Kurs von 2,46 USD auf über 17 USD gestiegen. Die aktuell laufende Korrektur hat wie bereits beschrieben nun den wichtigen Bereich bei 14,30 USD erreciht und löst von dort eine für die Bullen erfreuliche Kursreaktion aus. Der Support im Bereich 14,36 USD ist für einen bullischen Verlauf weiterhin wichtig. Solange wir uns über dem Tiefpunkt der vergangenen Woche befinden, könnte sich eine neue Rally in der Plug Power Aktie andeuten. Zielpunkt bei einem späteren Durchbruch der 19 USD Marke wäre dann zunächst die Marke bei 21,70 USD und später 33,50 USD. Bricht die Plug Power Aktie jedoch das Tief ist ein tieferer Abverkauf möglich, der erst im Bereich zwischen 9,81 und 7,01 USD eine Unterstützung finden könnten.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 03.11.20

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



