Pinterest Aktie – Kurseinbruch nach Zahlen

Die Anleger sind heute absolut nicht begeistert über die gestrigen Quartalszahlen. Die Pinterest Aktie stürzt im Zuge dessen um mehr als 16% ab. Dabei geht es aber nicht um den Gewinn oder den Umsatz des Unternehmens, sondern vielmehr darum, dass die monatlichen Nutzer (MAU) des Dienstes im zweiten Quartal zurückgegangen waren. Dies löst die Sorge aus, dass das Unternehmen in eine Wachstumsdelle hineinläuft, da die Covid-Beschränkungen auf der ganzen Welt aufgehoben werden und die Menschen sich anderen Dingen zuwenden.

Pinterest mit gewaltigem Corona-Schub

Pinterest sagte am späten Donnerstag, dass die MAU-Zahl im Vergleich zum ersten Quartal um 5% oder etwa 20 Millionen Nutzer auf 454 Millionen gesunken ist. Die Social-Media Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Bildern, teilte weiter mit, dass die MAUs in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gesunken sind. Die weltweite Nutzerzahl stieg hingegen um 5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ben Silbermann, CEO von Pinterest, sagte, dass im vergangenen Jahr die Menschen auf Pinterest nach Inspiration suchten, um ihr Leben während einer so schwierigen Zeit neu zu gestalten. „Jetzt, da es außerhalb der eigenen vier Wände wieder mehr Möglichkeiten gibt, sehen wir einen ähnlichen Effekt in der entgegengesetzten Richtung."

Die Menschen haben einige der Verhaltensweisen, die vor einem Jahr auf dem Höhepunkt der Pandemie üblich waren wie zum Beispiel Dekorieren, Heimunterricht und Kochen geändert.

Pinterest mit Rekordzahlen

Trotz der sequentiell rückläufigen Nutzerzahl übertraf Pinterest die Erwartungen der Analysten für den bereinigten Gewinn pro Aktie und den Umsatz.

Die Social-Media-Plattform meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 69,4 Millionen Dollar, was 10 Cents pro Aktie entspricht, verglichen mit einem Nettoverlust von 100,8 Millionen Dollar oder einem Verlust von 17 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz hat sich mit 613,2 Millionen Dollar mehr als verdoppelt.

Pinterest rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatzwachstum von 40 % im Vergleich zum Vorjahr, was in etwa den Schätzungen der Analysten entspricht.

Die Unternehmen im Bereich der digitalen Werbung haben für das 2.Quartal unterschiedliche Ergebnisse gemeldet. Alphabet, Snap und Twitter haben die Erwartungen deutlich übertroffen und die Aktien sind in die Höhe geschossen. Facebook dagegen, hat wie Pinterest, die Anleger nicht erfreut.

Wie könnte es mit der Pinterest Aktie weitergehen?

Das Gap-Down heute ist natürlich kein gutes Zeichen. Die Korrektur, die bereits seit Februar dieses Jahres läuft, könnte sich also in den nächsten Wochen weiter fortsetzen.

Zunächst sollte der Tiefpunkt vom 12.Mai bei 53,94 USD beachtet werden. Bis in den Bereich 52,00 USD könnte sich zunächst eine Stabilisierung einstellen. Unter der 52,00 USD Marke gilt es sogar einen Abverkauf in Richtung 41,85 USD einzukalkulieren. Der bullische Trend wird prozyklisch derzeit erst wieder über 82 USD aufgenommen. Solange gilt es eine Stabilisierung in den genannten Bereichen abzuwarten.

!* *!Quelle: CMC Markets Plattform, 4H-Chart, 30.07.21

