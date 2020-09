Palantir Aktie – Ist das die neue Facebook oder Apple?

Heute sollen die Palantir Aktien, mit einer Woche Verspätung, den Handel an der New York Stock Exchange aufnehmen. Der Preis der Palantir Aktien soll im Bereich von etwa $10 pro Aktie liegen.

Palantir Aktie

Benannt nach einer magischen Kugel aus dem Film „Der Herr der Ringe", mit der man über weite Entfernungen sehen kann, wurde Palantir 2003 von Peter Thiel mitbegründet. Thiel wurde als Gründer von PayPal und ersten Investor bei Facebook bekannt.

Palantir beabsichtigt, an der New Yorker Börse unter dem Symbol PLTR auf das Parkett zu gehen. Anstatt Aktien durch einen Börsengang zu verkaufen, beabsichtigt das Unternehmen, mit einer Direktnotierung zu debütieren, dem gleichen unkonventionellen Weg, den Slack 2019 und Spotify 2018 beschritten haben.

Wie so viele Start-up-Unternehmen verdient Palantir derzeit noch kein Geld. Palantir verzeichnete im Jahr 2019 einen Verlust 588 Millionen Dollar. Dabei erreichte der Umsatz 2019 gut 740 Millionen Dollar. Die Umsätze konnten in diesem Geschäftsjahr gegenüber 2019 um fast 25 % gesteigert werden, was die Wachstumsstory des Unternehmens unterstreichen soll. Palantir hat den Ruf wenige Details über seine Unternehmensplanung Preis zu geben, allerdings wird es als einer der größten „Player“ im Sektor Big Data angesehen.

Ein bemerkenswerter Unterschied beim Listing von Palantir Aktien zu den Spotify und Slack besteht darin, dass das Unternehmen zwar insgesamt 2,17 Milliarden emittiert, jedoch zum Handelsstart nur 257 Millionen Aktien gehandelt werden können. Sowohl im Falle von Slack als auch von Spotify waren alle ausstehenden Aktien sofort frei handelbar. Im Fall von Palantir unterliegt die überwiegende Mehrheit der Aktien einer Sperrfrist von 180 Tagen.

Palantir Geschäftsprognose

Das Unternehmen rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 278 bis 280 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg zwischen 46 % und 47 % entspricht und einem Nicht-GAAP-Betriebsergebnis von 60 bis 62 Millionen US-Dollar. Für 2021 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mehr als 30 %.

Die von Palantir eingereichten Unterlagen zeigen, dass sich die privaten Markttransaktionen in der Aktie seit Ende Juni zwischen 4,20 und 11,50 Dollar pro Aktie bewegt haben. Bei einer Direktnotierung gibt das Unternehmen in der Regel vor der Eröffnung des Handels einen "Referenzpreis" bekannt, obwohl dieser Preis nicht unbedingt widerspiegelt, wie die Aktie auf dem offenen Markt gehandelt wird. Der Referenzpreis von Slack betrug 26 $, und die Aktie eröffnete 48 % höher. Der Referenzpreis von Spotify betrug 132 $ und die Aktie eröffnete 26 % höher.

Sollten die Palantir Aktien heute zum Preis von etwa 10 Dollar pro Aktie den Handel eröffnen würde das Unternehmen mit etwa 22 Milliarden Dollar bewertet werden.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



