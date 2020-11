Nel Asa Aktie im Attacke-Modus!

Nel Asa Aktie wegen Gesamtmarkt wieder fester

Wasserstoff-Aktien sind seit Freitag gesucht

Nel Chart attackiert Trendwendeformation

Die Nel Asa Aktie (+2,66% auf 20,95 NOK) steigt seit Ende Oktober kräftig an. Das Plus beträgt 28,5%. Immer wieder konnte das Unternehmen mit guten Nachrichten aufwarten. So konnte ein Millionen-Auftrag in Polen an Land gezogen werden, dann meldete Nel am 5. November in den Quartalszahlen einen Anstieg des Auftragsrückstaus um 60% gegenüber dem Vorjahr. Das alles half, die Nel Aktie zu stützen und auch die Stimmung in dem einen oder anderen Nel Asa Forum wieder zu bessern. Einige Anleger fassen nach der jüngsten Konsolidierung der Nel Aktie wieder Mut und kaufen Nel Hydrogen zurück. Jetzt ist Nel an einem wichtigen Widerstand angelangt.

Was sagt der Chart der Nel Aktie?

Der Kurs hat unter 20,83 NOK ein 123-Top ausgebildet. Dort ist die Nel Asa Aktie bereits im Oktober gescheitert. Wiederholt sich jetzt die Geschichte? Oder kann die Nel dieses Niveau dieses Mal knacken und damit die Trendwendeformation attackieren?

Dieser Trendwendeformation zugrunde liegt ein wichtiger Abwärtsimpuls. Dieser reichte im Sommer von 23,32 NOK bis 20,83 NOK. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Aufwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Abwärtsbewegungen in Kursen darstellen. Genau das war in diesem Fall passiert. Die Nel korrigierte bis auf ein Tief bei 14,95 NOK am 21. September.

Nun steigt der Nel-Kurs intraday wieder über 20,83 NOK an. Damit wird die Trendwendeformation hinterfragt. Kann Nel auch darüber per Tagesschlusskurs (die Börse in Oslo schließt um 16:20 Uhr) bleiben und dieses Niveau verteidigen könnte es zu einem Test des Widerstands bei 22,15 NOK kommen. Dort zeigte Nel im Sommer ein Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden - noch bevor feststand, dass es zu einer Korrektur kommen würde. Dieser Kurs bei 22,15 NOK könnte also zu einer weiteren Belastungsprobe für die überzeugten Nel Asa Käufer werden.

Haben Sie Fragen zu dieser Chartanalyse? Erfahren Sie mehr zu 123-Trendwendemustern! Börsentäglich findet zwischen 9 und 10 Uhr auf unserem Livestream-Kanal CMC TV auf YouTube eine Sendung statt, die sich ganz den 123-Mustern widmet. Dort können Sie über den YouTube-Chat Ihre Fragen stellen. Außerdem finden Sie alle Aufzeichnungen alter Sendungen auf unserem YouTube-Kanal.



Nel Asa Aktie CFD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.