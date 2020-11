Nel Asa Aktie dreht auf – Geht noch mehr?

Operativ konnte Nel Asa in den vergangenen Wochen mit einem neuen Großauftrag mit Iberdrola punkten. Mit der spanischen Energiegesellschaft Iberdrola wurde ein Liefervertrag für eine 20-MW-PEM-Anlage geschlossen. Iberdrola will damit mithilfe von Nel ein „grünes Düngemittelprojekt“ in Spanien realisieren. Die Wasserstoffanlage soll 2021 in Betrieb genommen werden.Das in Puertollano, Spanien, angesiedelte Werk wird über eine 100-MW-Photovoltaikanlage, eine Batterieanlage mit einer Speicherkapazität von 20 MWh und einen 20-MW-Elektrolyseur verfügen.

Warum fällt die Nel Asa Aktie?

Kurzfristig ist die Nel Aktie besonders interessant, da das Unternehmen nicht nur einen neuen Großauftrag an Land ziehen konnte, sondern heute auch Zahlen zum 3. Quartal 2020 vorgelegt hat. Zur Enttäuschung der Anleger verfehlte Nel jedoch die Erwartungen der Analysten. Das Ergebnis wurde vor allen durch eine Anpassung der Nikola-Beteiligung belastet. Nach dem kurzen Schock ist die Nel Asa Aktie aber auf dem Weg zum Comeback. Der Wasserstoffsektor und die Aktien wie Plug Power oder FuelCell waren in den letzten Wochen die absoluten Überflieger an den Börsen. Nel Asa ist dabei aufgrund der angesprochenen Problematik zurückgeblieben. Setzt die Aktie jetzt zur Aufholjagd an?

Wie könnte sich die Nel Asa Aktie weiter entwickeln?

Seit Monatsbeginn kann auch die Nel Aktie wieder deutlich zulegen. Um neues Aufwärtsmomentum zu eröffnen, muss die Nel Aktie über den Widerstandsbereich zwischen 21,10-23,05 NOK steigen. Gelingt der Ausbruch über den Widerstand könnte sich die Zurückhaltung der Anleger legen und ein neuer Aufwärtsimpuls entstehen, mögliche Ziele auf der Oberseite wären 25,19 NOk und 27,68 NOK. Der Aufwärtstrend und der mögliche Ausbruchsversuch wären aktuell nur unter 16,50 NOK gefährdet. Dann würde die Möglichkeit eines weiteren Abverkaufs in Richtung 15 NOK und 12,80 NOK bestehen.

