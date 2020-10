Die MorphoSys AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, dass auf die Entwicklung von Antikörper-basierten Produkten für die pharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die firmeneigene Technologie wird eingesetzt, um neue Arzneimittel für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Autoimmunkrankheiten, Infektionen, verschiedene Entzündungen und anderen Erkrankungen herzustellen.

MorphoSys Aktie

Der Biotechnologiekonzern MorphoSys begab gestern eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 325 Millionen Euro. Die Wandelschuldverschreibungen wurden mit einem Zinskupon von 0,625 % pro Jahr, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, ausgegeben. Der Wandlungspreis wurde mit EUR 131,29 festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 40,0 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien im Xetra-Handel zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung.

Die Erlöse will das Unternehmen für Zukäufe, Einlizensierungen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie MorphoSys am Dienstag in Planegg mitteilte. Die Aktie von MorphoSys geriet im Zuge der Nachrichten zunächst deutlich unter Druck. Die Verluste konnte jedoch im Laufe des Handelstages komplett eindämmt und sogar umgekehrt werden. Am Mittag notiert die MorphoSys Aktie sogar mit knapp 0,8 % im Plus.

Coronavirus-Impfstoff könnte länger auf sich warten lassen als gedacht

Bereits gestern kam es zu einem kleinen Stimmungsdämpfer, als sowohl Johnson & Johnson (JNJ) als auch der US-Pharmakonzern Eli Lilly mitteilten, dass sie wegen gesundheitlicher Bedenken ihre Impfstofftest vorübergehend ausgesetzt haben. Der Impfstoff von JNJ, einem Partner von MorphoSys, ist dabei einer der am weitesten fortgeschrittenen Covid-19-Impfstoffe in der Entwicklung und gehört zu einer Handvoll weiterer Impfstoffe, die in den USA in die letzte Testphase eingetreten sind.



Morphosys Tremfya-Umsätze im Fokus

In der laufenden Berichtssaison, wird es spannend zu sehen wie MorphoSys Umsatztreiber Tremfya performt. Johnson & Johnson-Tochter Janssen vertreibt dabei für MorphoSys das Medikament. Im dritten Quartal stiegen diese Produkterlöse bei JNJ währungsbereinigt um 12,2 % auf 327 Millionen Dollar. Eine starke Zahl. Das könnte auch im nächsten Quartal eine wichtige Kennzahl für den Aktienkurs sein.

MorphoSys Aktien Chart

Seit dem Tief im Juni 2016 konnte die MorphoSys Aktie in der Spitze um 357 % nach oben bewegen. Seit Anfang dieses Jahres und mitten in den Coronaabverkauf ging es auch mit der MorphoSys Aktie abwärts. Dabei erreichte die Aktie das 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung von 2016. Im Sommer kam es zu einem erneuten Test der 124,87 Euro Marke. Sollte es der Aktie in den kommenden Wochen und Monaten gelingen diesen Widerstandsbereich nach oben zu brechen, könnte zu einer weiteren Rallyphase in Richtung 149,90 Euro und 181,80 Euro folgen. Aktuell gilt der Bereich 87 und 93 Euro (dem heutigen Wandelspreis) als wichtiger Unterstützungsbereich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 14.10.20

