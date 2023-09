Marktsignale warnen: Nähert sich die US-Wirtschaft einer Rezession?

Trotz des Optimismus einiger Finanzexperten, einschließlich Finanzministerin Janet Yellen, die eine sanfte Landung der US-Wirtschaft prognostiziert, gibt es alarmierende Anzeichen im Markt, die dagegen sprechen. Betrachtet man die historische Datenlage, war genau diese Zuversicht oft vorhanden, kurz bevor ernste wirtschaftliche Abschwünge einsetzten.

Zu den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen gehören Arbeitskämpfe in großen Unternehmen wie Ford und General Motors, wo Tausende von Arbeitern höhere Löhne fordern. Parallel dazu sind die Diesel- und Ölpreise aufgrund von Angebotseinschränkungen und politischen Entscheidungen in den USA stark gestiegen, was zusätzlichen Druck auf die Inflation ausübt. Für detaillierte Analysen und eine tiefere Betrachtung dieser Ereignisse empfehle ich unser begleitendes Video.

Zwei Hauptindikatoren lassen die Alarmglocken läuten:

Der Anleihemarkt: Die Kosten für die US-Regierung, sich kurzfristig zu verschulden, sind seit 212 Tagen höher als für langfristige Schulden. Historisch gesehen hat eine umgekehrte Anleihekurve, wie wir sie derzeit sehen, immer eine bevorstehende Rezession signalisiert. Tatsächlich kam es nach jeder solchen Umkehrung seit dem Zweiten Weltkrieg zu wirtschaftlichen Abschwüngen. Dauerhafter Arbeitsplatzverlust: Historische Daten zeigen, dass, wenn die Rate des dauerhaften Arbeitsplatzverlustes in den USA plötzlich ansteigt, eine Rezession oft folgt. Dieses Muster zeigte sich klar vor der Finanzkrise 2007 und während der Pandemie.

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass diese Indikatoren oft mit einer Verzögerung wirken. Die tatsächliche wirtschaftliche Abschwächung kann Monate oder sogar Jahre nach diesen Signalen auftreten. Daher ist es fü r Anleger unerlässlich, wachsam zu bleiben und nicht in falscher Sicherheit zu wiegen.

Um zu verstehen, wie diese Verzögerungen in der Vergangenheit gewirkt haben und weitere Einblicke in die aktuellen Marktbedingungen zu erhalten, können Sie unser tiefgehendes Video besuchen.

Zusammengefasst: Die aktuelle wirtschaftliche Landschaft zeigt deutliche Anzeichen einer bevorstehenden Abschwächung, wenn nicht gar einer Rezession. Während viele am Aktienmarkt weiterhin auf eine sanfte Landung hoffen, deuten die Signale am Anleihemarkt auf das Gegenteil hin.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.