Lufthansa Aktie – Neues Tief und weitere Halbierung?

Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft lassen sich immer noch nicht zu 100 % einschätzen. Besonders betroffen sind bekanntlich die Fluggesellschaften und die Freizeitindustrie im Allgemeinen. Aus dem wirtschaftlichen Kontext könnte man auch sagen, dass der Coronavirus-Schock die Geschäftsmodelle und die Bilanzen der Unternehmen vor eine Probe stellt. Viele Fluggesellschaften haben bereits seit Ende Januar ihre Verbindungen drastisch zurückgefahren. Lufthansa stricht wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidemie seinen Flugplan ebenfalls zusammen. Die Kapazität wurde teilweise um mehr als 50 % reduziert. Das Management beobachtet die weitere Entwicklung der Nachfrage. Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in Europa ist dabei natürlich Gift für die Fluggesellschaften. Das „schwarze Schwan" Ereignis für die Luftfahrtbranche setzt sich also weiter fort. Staatliche Hilfen scheinen derzeit der einzige Strohhalm zu sein, den die Fluggesellschaften ergreifen können.

Der Lufthansa Aktienkurs markiert heute ein neues, frisches 52-Wochentief. Dies sind für Aktionäre natürlich keine guten Nachrichten. Seit Ausbruch des Coronavirus in Europa Anfang Februar hat die Lufthansa Aktie mehr als 50 % an Wert verloren. Das aktuelle Marktumfeld für die Lufthansa bleibt trüb, die Aussichten mau. Die Flotte soll weiter verkleinert werden. Zudem drohen schwierige Verhandlungen mit den Gewerkschaften Cockpit, Verdi und Ufo über noch tiefere Einschnitte beim Personal. Analysten, der großen Research-Firmen, sind derzeit ebenfalls vorsichtig zur Aktie der Lufthansa. In den vergangenen Tagen wurden mehrere skeptische Studien vorgelegt.

Das Chartbild ist mit dem neuen 52-Wochentief schwer angeschlagen. Das neue Tief bestätigt den Abwärtstrend und könnte diesen in den nächsten Wochen sogar nochmals beschleunigen. Solange die Lufthansa Aktienkurs nun unter der 7,21 Euro Marke notiert, droht ein weiterer Abverkauft. Die Fibo-Extensionslevel deuten sogar auf einen Abverkauf in Richtung 3,90 Euro hin. Dies wäre eine weitere Halbierung des Aktienkurses. Eine Erholung würde aktuell erst über 9,58 Euro anstehen. Ein Turnaround des Trends steht dagegen erst über 12,53 Euro an.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart,25.09.20

