Die Liebe zum Fußball ist weltweit ungebrochen. Die erfolgsverwöhnte Branche hat wegen Corona aber schwere Monate hinter sich. Ein großer Player im internationalen Fußball ist Juventus Turin. Mit dem absoluten Star-Spieler Cristiano Ronaldo jagt man dem begehrten Champions-League-Titel hinterher. Gestern wurde jedoch bekannt, dass Ronaldo an Corona erkrankt ist und vorsorglich 2 Wochen in Quarantäne verweilen muss.

Ronaldo als Katalysator

Nachdem der Transfer von Cristiano Ronaldo im Juli 2018 zu Juventus fest gestanden war, schoss die Aktie des italienischen Serienmeisters an den folgenden 100 Tagen um mehr als 100 % nach oben. Ein Hype, der national zu zwei weiteren Meisterschaften führte, international jedoch bisher nicht zum großen Durchbruch wurde. In der Champions-League wurde bisher kein Titel gewonnen. Nach dem unerwarteten Aus im August dieses Jahres gegen Lyon befand sich die Aktie von Juventus Turin an der Mailänder Börse zwischenzeitlich im freien Fall. Das Papier des Klubs von Cristiano Ronaldo büßte damals im Handel über zehn Prozent ein.

Juventus Aktie

Im Sommer gab es erneut Spekulationen über einen Abschied von Ronaldo. Dabei ging es allerdings nicht nur darum, dass Ronaldo eine neue Herausforderung suchte, sondern das Juventus durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Ronaldo erhält ein fürstliches Gehalt und hätte den Sparzwängen des Clubs zum Opfer fallen können. Der Portugiese entschied sich jedoch für einen Verbleib im Piemont.

Juventus Aktien Chart

Der 2018 von Juventus verpflichtete Stürmerstar sorgte fü r eine Explosion bei der Juventus Aktie. Dem Anstieg auf über 1,65 Euro folgte jedoch ein Absturz. Derzeit ist sie noch gut die Hälfte davon wert. Während dem Coronaabverkauf an den Börsen fiel die Juventus Aktie auf 0,533 Euro. Nach einer Erholung auf 1,05 Euro und dem enttäuschen Abschneiden in der Champions League trifft die Aktie heute auf das 61,8 % Retracement bei 0,73 Euro. Für die Juventus Aktie gilt es an einem höheren Tief zu arbeiten, damit eine Bodenbildung möglich wird und ein erneuter Angriff auf die 1,05 Euro Widerstandszone erfolgen kann. Über 1,05 Euro, könnte dann sogar ein weiterer Anstieg in Richtung 1,52 Euro erfolgen. Unter 0,53 Euro dagegen droht ein weiterer Abverkauf in Richtung 0,46 Euro und 0,29 Euro.

