JinkoSolar: Aktie vor Knall nach oben?

Bahnbrechende Ereignisse am Aktienmarkt: Joe Biden könnte mit seiner umweltfreundlichen grünen Politik Präsident der USA werden und mehrere Unternehmen melden in nur wenigen Tagen große Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung. Anleger denken an die Zeit nach der Pandemie und räumen erneuerbaren Energie- und Antriebsformen seit Wochen einen Spitzenplatz in ihren Portfolios ein. Wird die Jinkosolar Aktie (-1,2% auf $61,70) demnächst einen Sprung nach oben machen?

Jinkosolar ist der weltgrößte Hersteller von Solarzellen. Mit einem Zuwachs von 25% auf 14,2 Gigawatt an Kapazitäten, die 2019 mehr produziert wurden hat Jinkosolar im letzten Jahr seine Kapazität um die gesamte Jahresproduktion von First Solar erweitert. Das zeigen Daten von GlobalData.

Die Aufmerksamkeit der Kunden über das Thema Nachhaltigkeit hat die größten Unternehmen der Welt dazu bewegt, ihre Emissionen von CO2 auf Null oder sogar in den negativen Bereich zu bewegen. China will CO2-neutral im Jahr 2060 werden - Microsoft bis 2030 sogar CO2-negativ und verspricht sämtliches CO2, das jemals durch den Konzern emittiert wird, wieder einzufangen.

Solarzellen spielen als erprobte Technologie dabei eine große Rolle. Das attraktive für Anleger: Jinkosolar verdient Geld. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei 19,1%. Ungleich zu vielen Unternehmen aus dem Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Sektor schreibt JinkoSolar also Gewinne. Der Nachteil: Jinkosolar ist mit dem über 30 fachen des Gewinns an der Börse bewertet. Es ist also kein günstiges Unternehmen.

Jinkosolar Aktie auf Messers Schneide

Der Kurs könnte unter 61,68 USD ein 123-Top ausbilden. Diesen Schritt sind die Anleger bislang aber nicht überzeugend gegangen. Jeder Tagesschlusskurs darunter wurde durch ein Zurückschnappen des Kurses zurück über dieses Niveau beantwortet. Der Abwärtsimpuls reichte von 90,07 USD bis 61,68 USD. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Aufwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Abwärtsbewegungen in Kursen darstellen. Dies wird jedoch in diesem Fall in Frage gestellt, da wir wieder über den Punkt 1 des Trendwendemusters bei 61,68 USD notieren.

Nun könnte sich die charttechnische Situation aufhellen, wenn wir über diesem Niveau bleiben. Schlüssel ist dafür, dass Anleger die Marke von 61,68 USD als ein attraktives Einstiegsniveau ansehen und diese kaufen. Dies führt dann eben nicht zu einem tieferen Tief unter dem ursprünglichen Abwärtsimpuls, sondern dazu, dass an dieser Stelle eine Weigerung einer Trendwende entsteht. In anderen Worten: Der Kurs könnte dieses Niveau als „Sprungbrett“ nach oben nutzen.

Leerverkäufer müssten bei einem Verteidigen dieser Marke als Unterstützung einsehen, dass es nicht zu tieferen Kursen kommt, da Kauforders in diesem Bereich selbige vereiteln. Ein bullischer Druckaufbau könnte die Folge sein. Es könnte nun zu einem Test des ursprünglichen Widerstands bei 73,54 USD kommen, an dem der Kurs ein Unvermögen zeigte, ein höheres Hoch auszubilden. Bricht der Kurs auch darüber aus, könnte das Hoch bei 90,07 USD getestet werden.

JinkoSolar Aktie CFD, Quelle: CMC Markets



