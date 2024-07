Ist ein steigender Yen positiv für den Goldpreis?

Am vergangenen Donnerstag intervenierte wahrscheinlich die Bank of Japan auf dem Währungsmarkt, um den geschundenen Yen etwas zu stützen.

Dieses kostspielige Unterfangen könne jetzt mit einem möglichen Richtungswechsel der US-Gelpolitik erleichtert werden, da die US-Notenbank sprichwörtlich zur Rettung eilt. In Zeiten steigender oder hoher Zinsen profitieren vor allem die Aktien aus den USA, weil Liquidität zurück in den Dollar-Raum repatriiert wird. In Zeiten sinkender Zinsen strömt diese Liquidität aus dem Dollar heraus und beginnt, weltweit nach Anlagechancen zu suchen. Von dieser Verteilung könnte auch der Yen nun profitieren.



Die Inflationsdaten und auch die jüngst gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten waren im Sinne der Anleger, die auf eine baldige Zinssenkung der Fed spekulieren. Nachdem sich Powell noch zurückhaltend geäußert hatte, werden sie jetzt genau darauf achten, was die Vertreter des Offenmarktausschusses in den nächsten Wochen von sich geben. Im Moment fühlt es sich danach an, als hätten die Inflationsdaten von gestern die Wende für die Fed in Sachen Geldpolitik eingeläutet

Die Yen/Gold-Korrelation ist zurück

Im Moment nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag fiel der USD/JPY um mehr als 2 %, da es Gerüchte gab, dass das japanische Finanzministerium Devisenmarktinterventionen durchführe. Wenn das Preisverhalten der letzten Woche ein Hinweis darauf war, dass die Tendenzen, die mit dem Rückgang des Verbraucherpreisindex begannen, nämlich die zunehmende Wahrnehmung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank mit entsprechender Dollar-Schwäche - dann kö nnte der Yen weiter ansteigen und der Goldpreis mit ihm. Das Allzeithoch ist derzeit nur noch einen Wimpernschlag entfernt.

Derzeit gibt es unter Hedgefonds kaum Yen-Long-Positionen, nur Short-Positionen, die bei einem Short-Squeeze gedeckt werden müssen. Wenn der JPY weiter steigt, wird der Druck auf die Hedgefonds steigen, ihre Positionen abzubauen. Gleichzeitig ist in der Vergangenheit bei Yen-Stärke eine positive Korrelation zum Gold zu beobachten, was bedeutet, dass Gold davon ebenfalls in der Positionierung profitieren könnte.

Wie könnte es mit dem Goldpreis weitergehen?

In den letzten 3 Monaten konsolidierte der Goldpreis auf hohem Niveau zwischen 2.431 USD und 2.290 USD. Seit Anfang Juli versuchen die Anleger diese Range nun nach oben zu verlassen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch könnte sich die Rally fortsetzen und einen Kursanstieg in Richtung 2.700 USD einläuten. Fällt der Kurs im weiteren Verlauf unter die 2.290 USD, dürfte sich die Korrektur weiter fortsetzen und in Richtung 2.220 USD und 2.189 USD weiter korrigieren.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 16.07.2024

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.