Aktuelle Lage im Iran – Potenzielle Auswirkungen auf die europäischen und US-Finanzmärkte

Kurze Einschätzung der Lage

Seit dem 28. Februar 2026 haben koordinierte militärische Maßnahmen der USA und Israels zu erheblichen Schäden an iranischer Führungs- und Energieinfrastruktur geführt, darunter am zentralen Exportterminal Kharg Island.

Iran reagierte mit Gegenmaßnahmen, darunter Angriffen auf US-Militäreinrichtungen in angrenzenden arabischen Staaten sowie Einschränkungen des See- und Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus.

Iran fördert aktuell rund 3,3 Mio. Barrel Rohöl pro Tag (ca. 3–4 % der globalen Produktion) und exportiert zwischen 1,3 und 1,6 Mio. Barrel täglich, überwiegend nach China. Eine anhaltende Störung der Straße von Hormus – über die rund 20 % des weltweiten Öltransits laufen – würde einen erheblichen Angebotsschock darstellen.

Die Märkte preisen bereits eine erhöhte geopolitische Risikoprämie ein. Eine Deeskalation könnte diese jedoch ebenso schnell wieder abbauen.

Auswirkungen auf Rohöl (Brent & WTI) und Erdgas

Kurzfristige Einschätzung (Tage bis Wochen)

Zum Wochenstart kam es zu deutlichen Aufwärtsbewegungen bei Energieträgern. Brent notierte am 27. Februar noch bei rund 72,90 USD/Barrel und legte in der ersten Reaktion um 8–10 % zu.

Bei einer anhaltenden Störung der Straße von Hormus oder längerfristigen Exportausfällen erscheinen Ölpreise im Bereich von 90–100+ USD möglich, was ein klassisches „Risk-Premium“-Szenario darstellen könnte.

Die OPEC+ verfügt zwar über freie Kapazitäten von rund 5–5,5 Mio. Barrel pro Tag, eine vollständige und kurzfristige Kompensation wäre jedoch operativ anspruchsvoll. Saudi-Arabien hatte im Vorfeld signalisiert, im Konfliktfall zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.

Sollte die Störung auf 1–2 Mio. Barrel pro Tag begrenzt bleiben und OPEC+-Mehrproduktion oder alternative Routen greifen, könnte sich der Preis für Brent Crude Öl im Bereich von 75–85 USD stabilisieren.

Eine länger anhaltende Eskalation könnte den Ölpreis strukturell höher verankern und die globale Inflation um schätzungsweise 0,6–0,8 Prozentpunkte anheben.

Erdgas

Erdgas ist nur indirekt betroffen und verzeichnete zum Wochenstart einen Anstieg von 4–6 %. Zwar verfügt der Iran über die zweitgrößten Erdgasreserven weltweit, ist jedoch kein bedeutender Lieferant für Europa.

Der Preisanstieg erfolgt primär über:

höhere Ölpreise (Indexierungseffekte),

mögliche LNG-Umlenkungen,

eine potenzielle Einschränkung der Straße von Hormus.

Europäische TTF-Gaspreise könnten im Eskalationsfall um 10–20 % steigen, insbesondere wenn asiatische Käufer verstärkt LNG-Mengen absorbieren.

Auswirkungen auf Edelmetalle (Gold, Silber)

Gold fungiert als primäre Safe-Haven-Anlageklasse. Der Preis überschritt zuletzt die Marke von 5.200 USD und notiert aktuell im Kursbereich von 5.350–5.450 USD je Unze.

Bei anhaltender Unsicherheit erscheint ein Test der 5.500-USD-Marke wahrscheinlich – was ein typisches Muster in geopolitischen Stressphasen darstellen würde.

Silber folgt mit höherer Volatilität (aktuell ca. 82–86 USD/oz) und profitiert zusätzlich von struktureller industrieller Nachfrage, insbesondere aus dem KI- und Halbleitersektor. Silber hatte zuletzt starker korrigiert, da die Probleme im Nahen Osten zu potentiellen Störungen der internationalen Lieferketten führen könnten.

Platin und Palladium zeigen ein differenzierteres Bild:

Positiv wirkt die Korrelation zum Edelmetallsektor.

Belastend wirken konjunkturelle Risiken und steigende Energiekosten.

Da beide Metalle stark im Automobilsektor eingesetzt werden, könnten zyklische Abschwächungstendenzen preisdämpfend wirken.

Auswirkungen auf den DAX

Der DAX (ca. 23.740 Punkte, 03.03.2026, 14:30 Uhr) ist als exportorientierter und energieintensiver Index besonders exponiert.

Höhere Energiepreise belasten:

direkt über Margendruck (Chemie, Automobil, Industrie, Logistik),

indirekt über steigende Inflation und schwächeres Konsumklima.

Die strukturelle Energieabhängigkeit Deutschlands – bei gleichzeitig fehlenden russischen Lieferungen – erhöht die konjunkturelle Sensitivität. Die stärkere Abhängigkeit von US-Energieimporten verschiebt zudem langfristig Kostenstrukturen.

Mögliche Szenarien

Kurze Störung: DAX -2 bis -5 %, anschließende Erholung möglich

Längere Eskalation / Hormus-Blockade: -8 bis -15 %, deutlicher Volatilitätsanstieg (VDAX)

Sektorale Einordnung:

Relativ stabil: Versorger, Gesundheit, Basiskonsum

Unter Druck: Automobil, Industrie, zyklische Konsumwerte

Auswirkungen auf EUR/USD

Der US-Dollar profitiert typischerweise als Reserve- und Safe-Haven-Währung. EUR/USD notiert derzeit bei 1,180–1,182.

Steigende Ölpreise wirken tendenziell eurobelastend, da Europa Netto-Ölimporteur ist. Gleichzeitig wird der USD durch Risikoaversion und potenziell höhere Zinsprämien gestützt.

Szenarien:

Moderate Eskalation →Preisrückganauf EUR/USD 1,15–1,17 möglich

Starke Hormus-Störung → Test der Preiszone von 1,12–1,14 USD möglich

Die EZB dürfte angesichts möglicher Inflationsimpulse vorsichtiger bei Zinssenkungen agieren, was die konjunkturelle Belastung im Euroraum verstärken könnte.

Auswirkungen auf USD/JPY

USD/JPY bleibt besonders interessant, da beide Währungen Safe-Haven-Charakter besitzen.

In geopolitischen Stressphasen steigt typischerweise:

die Nachfrage nach dem Yen,

die Wahrscheinlichkeit einer Auflösung von Carry-Trades.

Aktuell notiert USD/JPY bei 157,73 (03.03.2026, 14:32 Uhr). Während der USD von seiner globalen Reservefunktion profitiert, könnte eine stärkere Risikoaversion den Yen stützen.

Eine erhöhte Marktvolatilität dürfte zu ausgeprägten, kurzfristigen Schwankungen im Währungspaar führen.

Gesamtfazit

Die Eskalation im Iran erzeugt ein klassisches geopolitisches Risikoprofil:

steigende Energiepreise

erhöhte Volatilität

Kapitalflüsse in sichere Häfen

Die Märkte sind nicht vollständig unvorbereitet, doch die Dauer und Intensität der Störung bleiben der entscheidende Faktor.

Solange keine systemische Eskalation erfolgt, dürften die langfristigen fundamentalen Perspektiven europäischer und US-Unternehmen intakt bleiben. Kurzfristig ist jedoch mit höheren Risikoprämien, stärkeren Kursschwankungen bei Einzeltiteln und steigenden Volatilitätsniveaus an den Terminmärkten zu rechnen.

In solchen Marktphasen gilt: Disziplin wahren, Liquidität im Blick behalten und emotionale Entscheidungen vermeiden.