IPO-Wahnsinn an der Nasdaq: +86% an einem Tag

Die Lebensmittel-Lieferfirma DoorDash Inc. feierte gestern einen Blockbuster-Start an der Börse. DoorDash, dass den durch die Pandemie ausgelösten Boom bei Lieferdiensten erfolgreich aufgegriffen hat, nahm durch den erfolgreichen Börsengang 3,37 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen ist vergleichbar mit den in Deutschland bereits aktiven Firmen wie Delivery Hero und HelloFresh. Die Aktien von DoorDash eröffneten bei 182 Dollar den Handel, nachdem das Unternehmen vorher den IPO-Preis bei 102 Dollar pro Aktie festgelegt hatte. Somit lag der erste Preis fast 86 % über dem Börseneinführungspreis (IPO) und verleiht DoorDash eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Dollar. Die Bewertung ist damit höher als bei Unternehmen wie Kraft Heinz, Ford Motor oder Walgreens Boots.

Wie ist der Börsengang für DoorDash zu bewerten?

Das Segment der Restaurant- und Lebensmittellieferungen ist die letzte Grenze für den E-Commerce. DoorDash liegt in diesem Segment genau im Mittelpunkt des Geschehens und kann den Nachfrageschub voll ausnutzen, insbesondere wenn das Wetter kalt wird.

Da Restaurants und Lokale in vielen Regionen immer noch geschlossen sind genießt DoorDash und alle anderen Lieferdienste eine starke Sonderkonjunktur. Inwieweit diese Sondersituation anhalten kann bzw. wie sich ein möglicher Impfstoff gegen das Coronavirus auf diese Sonderkonjunktur auswirken kann, muss abgewartet werden. Die Aktienbewertung von DoorDash preist zumindest eine Fortsetzung dieses Kundenverhaltens ein.

Ähnlich wie seine europäischen Wettbewerber Delivery Hero, HelloFresh oder auch Uber Eats ist auch DoorDash nicht profitabel. Die Investoren schauten derzeit darüber hinweg und bewerten die möglichen Wachstumschancen höher. Der Börsengang von DoorDash ist der drittgrößte US-Börsengang in diesem Jahr. Übertroffen wird dies nur vom Softwareanbieter Snowflake und dem heutigen Börsengang von Airbnb.

DoorDash kommt im Oktober auf über 50 % des US-Marktanteils und überholte damit UberEats, GrubHub und Postmates. Der Marktanteil wurde damit in nur zwei Jahren mehr als verdreifacht. Im Januar 2018 betrug dieser lediglich 17 %. DoorDash ist überzeugt, dass es für den US-Markt weitere Expansionsmöglichkeiten gibt, da derzeit weniger als 6 % der US-Einwohner den Service nutzen.

Einige Skeptiker rechnen nicht damit, dass der Anstieg der Kunden und Bestellungen bei DoorDash von Dauer sein wird. Wenn die Leute durch die Lockdowns nicht mehr zu Hause festsitzen und die Restaurants wieder öffnen können besteht die Möglichkeit, dass die Leute wieder weniger Online-Bestellungen tätigen werden.

DoorDash-Gebühren

Obwohl DoorDash vielen Restaurants geholfen hat, sich während den Einschränkungen über Wasser zu halten, sind die Gebühren die DoorDash erhebt eine wichtige zukünftige Größe, inwiefern Restaurants den Service wirklich weiter nutzen wollen. DoorDash erhebt eine bis zu 30-prozentige Provision bei einer Bestellung. In Zukunft könnten einige Restaurants dies als unfair ansehen. Bestimmte Städte, darunter New York und Seattle, haben Obergrenzen für die Gebühren festgelegt, die Lieferdienste von Restaurants verlangen können. Sollte sich dies durchsetzen, muss DoorDash über neue Provisions- und Gebührenmodelle nachdenken.

Vor der Pandemie kämpften Lebensmittellieferdienste wie DoorDash und die Konkurrenten Uber Eats und Grubhub in einem harten Konkurrenzkampf untereinander. Rückschläge bei ihren Honoraren und der Behandlung der Beschäftigten sorgten immer wieder für Gesprächsstoff. Die Margen in diesem Geschäft sind hauchdünn, was eine Konsolidierungswelle auslöste, in deren Folge Grubhub im Juni zustimmte, von Just Eat Takeaway.com für 7,3 Milliarden Dollar übernommen zu werden. Uber seinerseits übernahm im Juli Postmates Inc. für 2,65 Milliarden Dollar in einem reinen Aktientausch. Eine Branche in der es auf eine „The Winner-Takes-It-All“-Situation hinausläuft birgt Tücken und Überraschungen, sodass die Vorschusslorbeeren am IPO-Tag in den nächsten Quartalen als Börsen-gelistetes Unternehmen bestätigt werden müssen.

DoorDash Aktien Chart

Der erste Handelstag lässt sich im neuen DoorDash Aktien-CFD wie folgt zusammenfassen:

Quelle: CMC Markets Plattform, 5min-Chart, 10.12.20

