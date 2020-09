Grenke Selloff: Die nächste Wirecard?

Kaum ist das Medienecho im Fall Wirecard etwas verstummt, gerät ein weiteres deutsches Finanzunternehmen in den Fokus von Hedgefonds, die darauf aus sind unredliches Verhalten aufzudecken. Diesmal steht der Leasinganbieter Grenke aus Baden-Baden im Blickpunkt. Das Unternehmen ist Mitglied im MDax und besteht seit 1978.

Die Anschuldigungen

Am Dienstag hat der britische Shortseller Fraser Perring auf der Homepage seines Analysehauses Viceroy Research einen Bericht voller scharfer Vorwürfe gegen Grenke veröffentlicht. Die Vorwürfe lassen sich wie folgt zusammenfassen.

1) Grenkes globale Expansion durch den Kauf von Dutzenden von Franchise-Konzessionen an nicht offenbarte dritte Parteien ist ein betrügerischer Plan, der in großem Maßstab durchgeführt wird und darauf abzielt, entweder nicht vorhandenes Bargeld zu verstecke oder an nicht offenbarte dritte Parteien abzuschöpfen, oder beides. Dieser Vorwurf erinnert stark an das Drittkundengeschäft von Wirecard in Asien und dem arabischen Raum.

2) Die GrenkeBank sei ein Kanal, durch den Geldwäsche im großen Stil durchgeführt wird. Die GrenkeBank sei bei intensiver Prüfung, kurz davor ihre Banklizenz zu verlieren.

3) Grenkes Leasing-Modell erleichtert und fördert zügellosen Betrug bei den Vertriebspartnern, was zu Forderungsausfällen, langwierigen Rechtsstreitigkeiten und Betrug an kleinen Unternehmen, der Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen führt. Legitimes Leasing von Small-Ticket-Tech wird in überholten und schnell schrumpfenden Geschäftssegmenten zunehmend überflüssig.

4) Die Aktien der Grenke AG sind aufgrund von eklatantem Buchhaltungsbetrug, darunter Dutzende von nicht offengelegten Transaktionen mit verbundenen Parteien und aufgrund von fehlenden interner Kontrollen bis hin zur individuellen Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden absolut überbewertet.  Auch dieser Vorwurf lässt sich mit dem Fall Wirecard vergleichen.

Grenke Aktien Chart

Auch ein Dementi der Vorwürfe durch Grenke hat die Anleger nicht beruhigt. Grenke teilte in einer Pressemitteilung mit, dass das Unternehmen zum 30.06.2020 über 849 Millionen Euro, also fast 80 % der liquiden Mittel auf Konten der Deutschen Bundesbank geparkt hätte. Per heute beträgt das Guthaben bei der Bundesbank 761 Millionen Euro.



Der Grenke Aktien Chart konnte sich bis zu den Vorwürfen auch sehen lassen. Nach einem Tief im Februar 2002 bei knapp 2,90 Euro stieg der Kurs in den darauffolgenden 18 Jahren auf 106 Euro. Mit den aktuellen Nachrichten ergibt sich praktisch kein Investment- oder Tradingszenario mehr. Mit dem starken Abverkauf und dem Bruch der Unterstützung bei 45 Euro je Aktie ist der Abwärtstrend bestätigt. Extensionsziele auf der Unterseite könnten die 30 Euro Marke sowie die 7 Euro Marke sein. Auf der Oberseite wäre der Aufwärtstrend erst über 85 Euro möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart,16.09.20

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Wirecard, Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.