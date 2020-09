Kaum ist der Fall Wirecard etwas verstummt, gerät ein weiteres deutsches Finanzunternehmen in den Fokus von Hedgefonds, die darauf aus sind unredliches Verhalten aufzudecken. Diesmal steht die Grenke Aktie aus Baden-Baden im Blickpunkt. Das Unternehmen ist Mitglied im MDax und besteht seit 1978. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Anschuldigungen gegen Grenke hier.

Grenke hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In der Stellungnahme zu einem Bericht der Investorengruppe Viceroy Research sagte Grenke, der Report enthalte "Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist." "Ein zentraler Vorwurf lautet, dass von den im Halbjahresfinanzbericht 2020 ausgewiesenen 1078 Millionen Euro liquiden Mitteln ein substanzieller Anteil nicht existiere. Dies ist nachweislich falsch", heißt es in dem Dementi. Selbiges konnte den Ausverkauf bei der Grenke Aktie zuletzt stoppen.

Grenke Aktie mit Bodenbildung

Die Anleger scheinen sich optimistisch zu zeigen - auch nach dem Einbruch der Aktie um fast die Hälfte seit Anfang September. Charttechnisch hat die Grenke-Aktie letzte Woche einen kurzfristigen Boden ausgebildet. Der Kursverlust von zeitweise 12% heute war lediglich vorübergehend. Zuletzt erholt sich die Grenze Aktie trotz schwachem Gesamtmarkt auf ein Minus von 1,8%. Die gute Nachricht aus charttechnischer Sicht: Mit dem zeitweise empfindlichen Kursrückgang heute wurde der Boden bei 29,35 EUR bestätigt, der vergangene Woche entstanden war. Erst ein Unterschreiten dieses Kurslevels könnte diese Bodenbildung in Frage stellen.



Grenke Aktien CFD, 1 Kerze = 2 Minuten, Quelle: CMC Markets

Nun behält sich Grenke rechtliche Schritte gegen den Hedgefonds vor. Deutsche Bank Analyst Mengxian Sun hat die Beobachtung der Aktie mittlerweile ausgesetzt, genauso verhält sich auch sein Kollege Marius Fuhrberg von der Warburg Research. Es bestehen Zweifel an der Stichhaltigkeit der Vorwürfe und viele sehen sich in eine ähnliche unklare Situation versetzt, wie auch bei Wirecard. NORD/LB Analyst Michael Seufert prüfe laut der Investor-Relations-Webseite von Gernke derzeit seine Bewertung des Unternehmens. HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG hat Grenke als einziges Analystenhaus in der Bewertung auf "Buy", Pareto Securities AS, Bankhaus Lampe, Commerzbank und Berenberg Bank vergeben ein "Hold"-Rating.

