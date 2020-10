Goldpreis – War das der Startschuss?

Konjunkturpaket ja oder nein? Das Ringen um neue Corona-Hilfsmaßnahmen in den USA geht weiter. Die Aussicht auf staatliche Hilfen und ein neues Konjunkturpaket noch vor den Präsidentschaftswahlen ist jedoch eher gering. Die Fronten zwischen den Lagern sind verhärtet. Viele Experten sehen die weiter steigende Verschuldung der Länder im Vergleich zu ihrem BIP und die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken als positive Faktoren für die weitere Entwicklung des Goldpreises.

Goldpreis

Unter Privatanlegern ist weiterhin das wichtigste Argument für den Kauf von Gold die Hoffnung auf weitere Kursgewinne. Die Goldanleger gehen trotz der aktuell laufenden Korrektur davon aus, dass sich das Edelmetall in den kommenden zwölf Monaten besser entwickeln wird als Aktien, Immobilien oder andere Rohstoffe. Im Juli hatte eine Rally eingesetzt, die den Preis für die Feinunze Anfang August auf ein Rekordhoch bei etwa 2.075 USD getrieben hatte. Seither läuft der Goldpreis abwärts bis seitwärts und notiert deutlich unter der psychologischen 2.000 USD-Marke.

Goldpreis Chart

Zum Wochenschluss kam es vergangene Woche zu einem Bruch der 1.916 USD Marke und einer Rally bis in den Bereich von 1.930 USD je Unze, sodass von einer Stabilisierung der laufenden Korrektur ausgegangen werden könnte. Für den Goldpreis es jetzt den Aufwärtstrend fortzusetzen, indem man kurzfristig höhere Hochpunkte und höhere Tiefpunkt etabliert.

Heute Morgen kommt es zum Re-Test des gebrochenen Widerstands der letzten Woche bei 1.916 USD von der Oberseite. Im Idealfall wirkt dieser Bereich nun als Unterstützungszone und eine Art Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg in Richtung 1.960 USD. Unter 1.872 USD würde die kurzfristige Stabilisierung in Gefahr geraten und ein erneuter Abverkauf bis 1.848 und 1.805 USD ermöglichen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 12.10.20

