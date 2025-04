Germany 40 bricht weg: Minus 1000 Punkte in wenigen Tagen

Eine Verkaufswelle rollt über den Globus. Die Strafzölle der US-Regierung und die Furcht vor neuen Ankündigungen schon am Mittwoch sorgen für Trostlosigkeit auf den Börsenparketten und in den Handelssälen dieser Welt. Stand der DAX am vergangenen Mittwoch noch über 23.000 Punkten, sieht es fast danach aus, als könnte der Index demnächst die 22.000er Marke testen. Der Risikoappetit der ersten Wochen des Jahres ist dahin. Anleger und Vermögensverwalter nehmen Chips vom Tisch, verkleinern Positionen und sehen von der Neuaufnahme großer Positionen ab. Die Neigung, Rücksetzer zu kaufen, ist so gut wie verschwunden.



Heute endet das erste Quartal und das könnte noch einmal für zusätzliche Volatilität der Kurse sorgen. Eine Zeit lang konnte sich der DAX gegen die Korrektur an der Wall Street stemmen. Doch so langsam aber sicher wird klar, dass wachsende Rezessionsrisiken in den USA auch ein Thema für Europa werden. Zudem dürfte eine zwar sehr wirtschaftsfreundliche CDU-geführte Regierung aber teilweise starke Zugeständnisse an ihren angedachten Koalitionspartner SPD machen. Ob am Ende so viel für Wachstum übrig bleiben wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zwischentöne aus den Koalitionsverhandlungen dürften einige internationale Investoren abgeschreckt haben, die ohnehin wegen der deutlichen Zunahme der Rezessionsgefahren in den USA alarmiert sind.



Zwar rechnen die Anleger wegen dieser Sorgen damit, dass sowohl die EZB als auch die Federal Reserve die Leitzinsen in diesem Jahr dreimal senken werden. Jedoch nehmen mit Strafzöllen auch die Risiken für eine Zunahme der Inflation zu. Senken Zentralbanken in wachsende Inflationsgefahren hinein die Leitzinsen, könnten sie die Mitursache für eine neue Inflationswelle werden.



