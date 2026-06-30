Veröffentlicht am 30.06.2026

Schnellere Inflation bedeutet höhere Zinsen

Die Geldpolitik vollzog in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine deutliche Kehrtwende: Statt der von den Märkten erwarteten Zinssenkungen durch die großen Zentralbanken wurden nun weitere Zinserhöhungen einiger Zentralbanken eingepreist. Gleichzeitig eskalierten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die Ölpreise stiegen stark an und die Inflation beschleunigte sich.

Die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan (BoJ) haben die Zinsen jeweils einmal angehoben, während die Märkte inzwischen erwarten, dass die US-Federal Reserve (Fed) die Zinsen später in diesem Jahr anheben wird. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt: Der US-Dollar behauptete sich erneut als dominierende globale Währung. USD/JPY ist wieder auf Niveaus gestiegen, die zuletzt im Juli 2024 erreicht wurden, während Euro und Pfund einen Großteil ihrer Gewinne vom Jahresbeginn wieder abgegeben haben.

Der weitere Verlauf der Geldpolitik wird maßgeblich davon abhängen, ob die Inflation erhöht bleibt und, falls ja, wie weit sie über den Preisstabilitätszielen der Zentralbanken von 2 % liegt. Auch Ölpreise und Weitergabeeffekte werden eine wichtige Rolle spielen.

Die Ölpreise sind deutlich gefallen, was den Druck auf die Zentralbanken, die Zinsen weiter anzuheben, etwas verringern könnte. Angesichts des jüngsten Dot-Plots der Fed und ihrer restriktiveren Ausrichtung dürfte es jedoch einige Zeit dauern, bis die Währungshüter ihre restriktive Haltung aufgeben, zumal die Kerninflation erhöht bleibt.

Ein stärkerer Dollar

Dennoch liefert das technische Bild zahlreiche Hinweise darauf, wohin sich die Märkte bewegen könnten. Da EUR/USD derzeit in einer mehrjährigen Unterstützungszone notiert, die seit Januar 2022 sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand fungiert hat, könnte der Dollar weiter aufwerten. In der Vergangenheit war der Bereich von 1,14 bis 1,15 US-Dollar eine entscheidende Trennlinie für den Devisenmarkt. Sollte diese Unterstützung unterschritten werden, könnte dies auf weitere Schwäche hindeuten, wobei das Paar möglicherweise in Richtung 1,10 US-Dollar fallen könnte.

EUR/USD, Oktober 2024 bis heute

Quellen: TradingView, Michael Kramer

Technischer Ausblick für wichtige Währungspaare

Obwohl die BoJ im Juni die Zinsen angehoben und weitere Erhöhungen im späteren Jahresverlauf signalisiert hat, ist USD/JPY wieder auf 161,90 Yen gestiegen – ein Niveau, das zuletzt im Juli 2024 erreicht wurde. Einen schwächeren Yen gab es zuletzt im Dezember 1986. Auch wenn das extrem klingen mag, könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 162 Yen langfristig Niveaus wie 200 Yen in den Blick rücken.

Aus technischer Sicht ist eine starke Aufwärtsbewegung möglich, da sich auf höheren Niveaus nur wenig Widerstand aufgebaut hat. Wenn die BoJ das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht beschleunigt oder die Regierung einige ihrer Ausgabenpläne nicht zurückfährt, scheint eine Intervention das einzige verbleibende Instrument zu sein, um eine solche Bewegung zu verhindern.

USD/JPY, 1978 bis heute

Quellen: TradingView, Michael Kramer

Könnte das Pfund Euro und Yen nach unten folgen?

Die Märkte erwarten, dass die Bank of England die Zinsen über weite Teile des Jahres unverändert lässt; für Dezember ist eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % eingepreist. Dieser Ausblick könnte das Pfund gegenüber dem Dollar in eine ähnliche Lage bringen wie Yen und Euro.

Unterdessen hat GBP/USD ein mögliches Kopf-Schulter-Muster ausgebildet. Ein Bruch unter die Nackenlinie bei 1,32 US-Dollar könnte einen Rückgang in Richtung 1,30 US-Dollar auslösen. Eine solche Bewegung dürfte die untere Begrenzung eines steigenden Keilmusters testen; ein Bruch unter diese Unterstützung könnte auf eine noch stärkere Schwäche des Pfunds hindeuten.

GBP/USD, 2019 bis heute

Quellen: TradingView, Michael Kramer

Die Fed muss ihre Aufgabe möglicherweise noch zu Ende bringen

Da die Märkte derzeit weitere Zinserhöhungen der Fed einpreisen, könnte der Dollar seine Führungsrolle erneut behaupten – ähnlich wie im Jahr 2022. Viel dürfte jedoch nicht nur davon abhängen, wo die Inflation derzeit steht, sondern auch davon, dass es der Fed in den vergangenen fünf Jahren nicht gelungen ist, die Inflation wieder auf ihr Ziel zurückzuführen, nachdem sie Ende 2024 ihre Prioritäten von der Inflation auf den Arbeitsmarkt verlagert hatte.

Da sich der Arbeitsmarkt inzwischen in deutlich besserer Verfassung zu befinden scheint, könnte für die Fed der Zeitpunkt gekommen sein, ihre Aufgabe bei der Inflationsbekämpfung zu Ende zu bringen. Sollte sich dies bestätigen, dürfte der Dollar in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 weiter aufwerten.