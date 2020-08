Dow-Jones-Index – Unterstützung erreicht

Der Dow-Jones-Index, wie auch der Aktienmarkt insgesamt, kam gestern nach einer starken Eröffnung unter Druck. Die Anleger nutzen die Rally seit Montagmorgen, um Gewinne mitzunehmen.In der Spitze fiel der Dow-Jones-Index um 253 Punkte, erholte sich jedoch bis zum Handelsende wieder. Die Corona-Pandemie ist weiter in den Köpfen der Börsianer, jedoch richtet sich der Blick auch auf die positiven Signale bezüglich der Handelsaussichten zwischen den USA und China.

Dow Jones Kurs

China ist bereit, in diesem Jahr eine Rekordmenge an US-Sojabohnen zu kaufen, nachdem die Preise für das landwirtschaftliche Produkt in diesem Jahr während der Pandemie gefallen sind und den Druck auf die Landwirte in den USA erhöht hatten. Das Büro des US-Handelsbeauftragten sagte am Montag, dass US-amerikanische und chinesische Verhandlungsführer „Fortschritte sehen" und sich bemühen, „den Erfolg" des Handelsabkommens der Phase Eins sicherzustellen.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, sagte heute kurz vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole, dass es noch zu früh sei, die wirtschaftlichen Aussichten der USA vorherzusagen. Die Wirtschaft sei immer noch mit beträchtlicher Unsicherheit konfrontiert.

George sagte weiter, dass die Fed in der Zwischenzeit die Geldpolitik „sehr akkommodierend" halten werde. „Unter der Annahme, dass wir den richtigen Policy-Mix finden und dass die medizinischen Probleme angegangen werden können, denke ich, dass die Wirtschaft gut positioniert ist, um sich irgendwann in der Zukunft erholen zu können", sagte George.

Nachdem das Virus im Frühjahr die USA erreicht hatte, senkte die US-Notenbank die Zinssätze auf fast Null Prozent, begann erneut mit der quantitativen Lockerung und führte ein Arsenal von Liquiditätsfazilitäten ein, um verschiedene Finanzmärkte zu stützen. „Wir haben viel getan und werden die Wirtschaft weiter stützen bis die Erholung Fuß gefasst hat", sagte George.

US 30 Index Chart

Am Dienstag erreichte der US 30 Index bereits in der Vorbörse ein neues Hoch bei 28.533 Punkten. Ausgehend davon, wurden zum Handelsstart die Gewinne wieder abgegeben und der überwundene Widerstand bei 28.153 Punkten, als Unterstützungsbereich getestet. Das gestrige Tagestief lag bei 28.093 Punkten. Die Frage zur heutigen Eröffnung lautet, ob sich der gestrige Abverkauf bereits erledigt hat und der Markt seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann oder ob noch ein weiteres Tief in Richtung des 61,8 Retracements bei 27.862 Punkten nötig ist. Auf der Oberseite sollte ein Anstieg über 28.533 Punkten einen weiteren Anstieg in Richtung 28.734 Punkten zu ermöglichen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Chart, 26.08.20

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.