Dow-Jones-Index – Eine seltsame Situation

Die letzten Markttage gehörten zu den interessantesten seit einigen Wochen. Alles, was vorher funktionierte hängt, plötzlich im Vergleich zu den zurückgebliebenen hinterher. Die in den letzten drei Handelstagen beobachtete Umkehrung könnte durchaus ein Anfang einer Umkehrung sein. Am Ende legte der Dow-Jones-Index 289 Punkte zu.

Dow Jones Kurs

Das der Markt in den vergangenen Monaten vor allem durch die Dominanz der großen Technologiefirmen getragen wurden dürfte nicht neu sein. In den letzten drei Handelstagen haben wir eine klare Rotation von vielen Mega-Cap-Aktien gesehen, die den Markt nach oben geführt hatten. Diese Rotation ist in Teile des Marktes gegangen die vorher äußerst schwach gehandelt haben. Dies waren Branchen wie Energie, Transport, Industrie und Finanzen.

Billigaktien, Aktien mit dem größten Short-Float, von Analysten gehasste Aktien und Aktien, die während dieser Erholung zurückgeblieben waren, schnitten von Freitag bis Dienstag deutlich besser ab.

Die jüngste Marktgeschichte legt jedoch nahe, dass die Dauerhaftigkeit dieses Führungswechsels bestenfalls eine offene Frage ist und bleibt. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von kurzen Perioden wie diese erlebt, in denen Investoren aus den Gewinnern in die unbeliebtesten Bereiche des Marktes rotieren, aber der Trend konnte nicht sehr lange anhalten.

US 30 Index Chart

Gestern konnte der Markt den späten Abverkauf von Dienstag abschütteln. An der runden 28.000 Punkte Marke war jedoch zunächst Schluss. Weiterhin stellt sich die Frage, ob die 2000 Punkte Rally seit Monatsanfang eine weitere Konsolidierung benötigt. Durch die am Dienstag eingesetzten Verkäufen kann sich eine weitere zweite Verkaufswelle etablieren, solange der US 30 Index unter dem Hochpunkt bei 28.155 Punkten verweilt. Der zu Wochenbeginn erwähnte Unterstützungsbereich zwischen 27.633 und 27.325 Punkten liegt weiterhin im Fokus. Über 28.155 Punkte könnte sich die Rally direkt fortsetzten auf dem Weg zum Jahreshoch bei 29.529 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Intervall, 13.08.2020

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.