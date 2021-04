Deutsche Bank – Zurück zu altem Glanz?

Dass sich die Deutsche Bank unter Führung von Christian Sewing in den vergangenen drei Jahren an der Börse besser als ihre europäischen Konkurrenten entwickelt hat, ist für Anleger sicher nur ein schwacher Trost. Denn wer sich nicht im Zuge des Corona-Crashs für weniger als fünf Euro von der Aktie getrennt hat, liegt immer noch fast 15 Prozent hinten und hat bis auf ganze 11 Cent für 2018 auch keine Dividenden bekommen. Nun aber, da die Unfall-anfällige Credit Suisse die Rolle der Skandalbank übernommen hat, hat Deutschlands größtes Geldhaus gar die Chance, als Einäugiger unter den Blinden Europas wieder zum Branchenprimus zu avancieren.

Starkes erstes Quartal

Die heute vorgelegten Zahlen zumindest können sich sehen lassen. Dank eines brummenden Kapitalmarktgeschäfts ist die Deutsche Bank stark ins laufende Jahr gestartet. Mit den hohen Einnahmen im Investmentbanking gewinnt die Deutsche Bank die notwendige Zeit, ausfallende Kredite abzufedern und in einer Phase noch sehr lange tiefer Zinsen schneller wieder aus der pandemiebedingten Delle herauszukommen. Deutsche Bank erzielte im 1.Quartal den höchsten Quartalsgewinn seit sieben Jahren: Der Vorsteuergewinn belief sich auf 1,6 Milliarden Euro, der Nachsteuergewinn lag bei 1,0 Milliarden Euro. Die Kosten liegen ebenfalls im Plan und konnten erneut um 1 % auf 5,6 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Deutsche Bank Aktien reagieren bereits in der Vorbörse mit einem Kurssprung von über 3% auf 10,50 Euro.

Skandale mal ohne die Deutsche Bank

Aus den beiden Unfällen der Branche konnten sich die Frankfurter zur Abwechslung mal heraushalten – eine durchaus respektable Entwicklung. Durch den Zusammenbruch des geheimnisvollen Family-Office Archegos Capital, das hochgradig fremdfinanzierte Wetten auf Aktien abschloss, wurde die Credit Suisse ordentlich durchgeschüttelt. Der Deutschen Bank ist es gelungen, ihr Engagement vorher zu reduzieren, ohne Verluste zu erleiden. Und auch bei der Pleite der Greensill Bank standen die Schweizer als Leidtragende im Mittelpunkt, sind hier allerdings nicht die einzige Bank, die von der Implosion betroffen sein dürfte. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn der Einlagensicherungsfonds wieder aufgefüllt werden muss.

Investmentbanking füllt die Kasse

Im Fokus der heutigen Veröffentlichung der Zahlen standen zudem die anhaltenden Bemühungen der Deutschen Bank, Marktanteile im Handel mit Anleihen zurückzugewinnen, die mögliche Fusion und Vergrößerung in der Vermögensverwaltung DWS und die Fähigkeit, die Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen für faule Kredite zu steigern. Zum jetzigen Zeitpunkt kann sich die Deutsche Bank auf ihre Dealmaker und Trader verlassen, um Gewinne zu generieren. Deutschbanker, die Unternehmen dabei helfen, Übernahmen zu orchestrieren und Geld an den Finanzmärkten zu beschaffen, haben ihre Kollegen an den Schaltern im abgelaufenen Quartal in den Schatten gestellt. Das Gewinnwachtum lag in diesem Bereich bei 134% . Dennoch ist dieses Geschäft traditionell kleiner als das Marktgeschäft und die Deutsche Bank hat es wie ihre europäischen Konkurrenten nicht geschafft, an die Erträge der fünf größten US-Banken heranzukommen.

Rückstellungen könnten aufgelöst werden

Gleichzeitig sind die Unternehmens- und Privatkundenabteilungen gezwungen, Geld für eine mögliche zeitlich verschobene Insolvenzwelle und jede Menge fauler Kredite zu bunkern. Sollte die wirtschaftliche Erholung allerdings weiter besser als erwartet von statten gehen, könnten künftige Einnahmen für die Bank entstehen, wenn die Reserven wieder freigegeben werden. Das würde den Gewinn in einer Zeit stützen, in der es noch viele offene Fragen gibt, was das Comeback der Weltwirtschaft nach der Pandemie angeht. Denn die Dynamik des Infektionsgeschehens vor allem in den Schwellenländern und das langsame Tempo bei den Corona-Impfungen in Teilen der Welt trüben die generell positive Grundstimmung etwas.

Optimisten sehen bereits den Turnaround

Ob die positive Entwicklung der Bankaktien in den vergangenen Wochen von den leicht steigenden Zinsen am Rentenmarkt abhängt oder weil sich die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der Insolvenzen angeht, noch nicht bewahrheitet haben, lässt sich nicht abschließend sagen. Allerdings sind die Kursverluste der Bankaktien durch den Corona-Crash auch eine Chance für Anleger, da nun auch die schlechtesten alle bereits eingepreist sein könnten. Der Optimist sieht bei der krisengeschüttelten Deutschen Bank den Turnaround geschafft. Die schlechten Jahre könnten vorüber sein und der einstige Branchenprimus sich zwar noch am Anfang, aber zumindest wieder auf dem sehr langen Weg zurück zu altem Glanz befinden. Geduld dürfte also auch bei dieser Aktie die wichtigste Tugend eines Anlegers sein.

Deutsche Bank Aktien-Chart

Die Deutsche Bank Aktien sind kurz davor den Widerstand am Corona-Hochpunkt bei 10,35 Euro hinter sich zu lassen. Dies wäre ein neuer Versuch, da im März ein ähnliches unterfangen nicht geglückt war. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Weg in Richtung 13,10 und 17,65 Euro freimachen. Unter dem Jahrestief bei 8,35 Euro dagegen würde sich der aktuelle Aufwärtstrend eintrüben ein Rücklauf in Richtung 6,75 Euro müsste einkalkuliert werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 28.04.21

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.