Der DAX dürfte heute mit einem leichten Plus in den Handel starten. Zum Wochenstart hat die Wall Street die Eröffnungsverluste abgeschüttelt und ist zurück ins Plus gelaufen. Die Ereignisse im Nahen Osten werden derzeit von den Investoren in den USA nicht übergewichtet. Die Friedensverhandlungen sollen jetzt in eine zweite Runde gehen und noch innerhalb der aktuellen Waffenruhe stattfinden. Am Wochenende herrschte noch Verwirrung darüber, ob es zu einer Fortsetzung der Gespräche kommen wird.



In den USA ist die Berichtssaison gestartet und der Zahlenreigen wurde mit den Quartalszahlen von Goldman Sachs eröffnet. Insgesamt hat die US-Investmentbank ein solides Zahlenwerk abgeliefert, konnte jedoch mit dem Ausblick nicht überzeugen.

Die Börsen in Asien haben sowohl die US-Vorgaben als auch die chinesischen Handelsdaten umgesetzt. So blieben sowohl die Exporte Chinas als auch das Handelsbilanzsaldo hinter den Erwartungen zurück. Die Indizes konnten jedoch weitestgehend den positiven Vorgaben aus dem US-Handel folgen.



Der DAX dürfte zum Start in den heutigen Handelstag weiterhin zwischen Baum und Borke bleiben. Einerseits leidet die deutsche Industrie unter den hohen Energiepreisen, andererseits folgen die Aktien den positiven Kurstendenzen aus den USA. Es wird sich wohl erst in einigen Quartalen zeigen, wie stark der Einfluss der negativen Folgen aus höheren Preisen und Konsumrückgang sein wird.



Die Anleger werden heute auch auf die Quartalszahlen von BMW, Citigroup und Johnson & Johnson achten. Zudem dürften die US-Erzeugerpreise auf Interesse stoßen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 750 und 24 050 Punkten bewegen.