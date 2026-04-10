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DAX sucht seine Richtung – Optimismus und Zurückhaltung halten sich die Waage

Waffenruhe, Ölpreise und US-Inflation sorgen für Unsicherheit – der DAX bleibt orientierungslos.

Andreas Lipkow - Headshot (600x600)
verfasst von
Andreas Lipkow

Chef-Marktanalyst


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DAX kommt wieder etwas zurück – Wacklige Waffenruhe verunsichert

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