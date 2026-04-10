DAX sucht seine Richtung – Optimismus und Zurückhaltung halten sich die Waage
Waffenruhe, Ölpreise und US-Inflation sorgen für Unsicherheit – der DAX bleibt orientierungslos.
:
DAX legt wieder Rückwärtsgang ein – Ölpreis springt zurück über 100 US-Dollar
Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen setzen den DAX erneut unter Druck und rücken Inflation sowie Zinsen in den Fokus der Anleger.
DAX kommt wieder etwas zurück – Wacklige Waffenruhe verunsichert
Steigende Ölpreise und geopolitische Risiken drücken auf die Stimmung der Anleger.
Loading...
Loading...