Der DAX dürfte heute in etwa auf dem Niveau des Vortagesschlusses bei 22 670 Punkten in den Handel starten.



An den Börsenplätzen in Asien hielt sich die Freude über die Kehrtwende im Weißen Haus in Grenzen, und so fand die Erholung nach den teilweise hohen Kursverlusten zum Wochenstart eher nur halbherzig statt. Grund dafür sind die fortgeführten Angriffe aller Kriegsparteien im Nahen Osten. Die Nachrichtenlage ist nicht unbedingt klarer geworden und das von den USA aufgeschobene Ultimatum stellt noch lange keinen Waffenstillstand und schon gar keinen Frieden im Iran dar. Weiterhin greifen sowohl die israelischen als auch die iranischen Militärs wichtige Energieinfrastrukturen in den jeweiligen Ländern an. So ziehen die Ölpreise wieder an und die Rohölsorte Brent ist zurück über der 100-Dollar-Marke.

Auch die Anleger in Frankfurt dürften sich weiterhin an der Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten orientieren und der DAX sollte kein Eigenleben entwickeln können. Zu schnell sind derzeit die Richtungswechsel und Kehrtwendungen. Auch wenn heute eine Reihe an makroökonomischen Daten in Form der europäischen Einkaufsmanagerindizes, der US-Produktivität und des US-Einkaufsmanagerindex anstehen, dürften diese Publikationen nur schmückendes Beiwerk sein.



Insgesamt zeichnet sich ein zurückhaltender und defensiver Handelstag an der Frankfurter Börse ab. Aus technischer Sicht liegt die mögliche Handelsspanne im DAX heute zwischen 22 200 und 22 850 Punkten.